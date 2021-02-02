Несмотря на пандемию, Банк «Санкт-Петербург» удвоил чистую прибыль
Подведя итоги непростого 2020 года, Банк «Санкт-Петербург» поделился своими финансовыми результатами в сравнении с показателями позапрошлого года. Экономическая турбулентность и резкие перемены не помешали банку развиваться и достигать новых высот. Так, за 12 месяцев 2020 года его чистая прибыль увеличилась на 103,7%.
Выручка и прибыль
Выручка
39,4 млрд р
+34,3%
Чистая прибыль
11,7 млрд р
Внимание, рекорд: рост более чем в 2 раза!
Доходы банка
Проценты
25 млрд р
чистый процентный доход (+13,3%)
Комиссии
7,3 млрд р
чистый комиссионный доход (+10,9%)
Операции на финансовых рынках
5,7 млрд р
чистый доход
Кредиты и привлеченные средства
Выданные кредиты
455,8 млрд р
на 1 января 2021 года (+13,8%)
Привлеченные средства с учетом долговых бумаг
483,6 млрд р
на 1 января 2021 года (+16,3%)
Активы, собственный капитал, резервы
Активы
730,7 млрд р
на 1 января 2021 года (+9,5%)
Собственный капитал
86,8 млрд р
на 1 января 2021 года (+6,2%)
Резервы
10,8 млрд р
за 2020 год (+28,1%)
Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших банков России. На 1 января 2021 года в нем обслуживается более 2 млн физических лиц и 50 тысяч компаний в 63 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Количество эмитированных банком карт составляет около 1,5 млн, а количество пользователей интернет-банка превысило 1,482 млн человек.
Материал подготовлен специально для Банка «Санкт-Петербург».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Генеральная лицензия Банка России на совершение банковских операций №436 от 31 декабря 2014 года.