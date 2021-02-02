Несмотря на пандемию, Банк «Санкт-Петербург» удвоил чистую прибыль

Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших банков России. На 1 января 2021 года в нем обслуживается более 2 млн физических лиц и 50 тысяч компаний в 63 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Количество эмитированных банком карт составляет около 1,5 млн, а количество пользователей интернет-банка превысило 1,482 млн человек.

