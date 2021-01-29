С видом на центр. На Обводном канале готов новый дом бизнес-класса

Во Фрунзенском районе возвели дом в неоклассическом стиле — его внешний вид соответствует лучшим традициям петербургской архитектуры. А с террас и мансард в квартирах на верхних этажах можно любоваться видом на исторический центр.



В «Доме у Каретного» 301 квартира — от студий до трехкомнатных. СК «Инвестторг» передаст их покупателям с черновой или с полной чистовой отделкой. Все квартиры можно перепланировать индивидуально, вплоть до объединения отдельных комнат в общее пространство.

