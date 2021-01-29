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С видом на центр. На Обводном канале готов новый дом бизнес-класса
«Дом у Каретного» на Днепропетровской улице соответствует всем требованиям технических регламентов и проектной документации. Такое заключение выдал Госстройнадзор, а значит, в ближайшее время дом введут в эксплуатацию — и в центре Петербурга станет на один особняк больше.
Во Фрунзенском районе возвели дом в неоклассическом стиле — его внешний вид соответствует лучшим традициям петербургской архитектуры. А с террас и мансард в квартирах на верхних этажах можно любоваться видом на исторический центр.

В «Доме у Каретного» 301 квартира — от студий до трехкомнатных. СК «Инвестторг» передаст их покупателям с черновой или с полной чистовой отделкой. Все квартиры можно перепланировать индивидуально, вплоть до объединения отдельных комнат в общее пространство.
На первом этаже разместятся магазины и другие необходимые сервисы, в цокольном — кладовые для жильцов, а под домом — подземный отапливаемый паркинг на 95 машиномест, откуда можно на бесшумном лифте подняться на любой этаж.

Территория дома закрыта для посторонних, поэтому дети смогут спокойно гулять на площадке во дворе. В продаже у застройщика остались последние квартиры.
Посмотреть планировки ЖК «Дом у Каретного»

Справка

СК «Инвестторг» основана в 1992 году. Компания выполняет полный цикл работ по строительству жилья. За годы работы силами СК «Инвестторг» возведено более 250 тыс. кв. м жилой недвижимости и сопутствующей инфраструктуры на территории Петербурга и Ленинградской области. В домах девелопера живут более 2 500 семей.
Материал подготовлен специально для СК «Инвестторг»

ЖК «Дом у Каретного». ООО «Специализированный застройщик «Эй Би Групп», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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