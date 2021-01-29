С видом на Каменку. Эркерные окна появились в новостройке Приморского района

Таким образом один архитектурный элемент позволяет решить сразу несколько задач: увеличить полезную площадь квартиры, сделать пространство более функциональным, расширить обзор. А у жильцов появляется дополнительная возможность для воплощения дизайнерских идей: например, здесь можно обустроить рабочее место или обеденную зону. Эркерные окна могут быть на кухне или спальне в двухкомнатных квартирах, а также в трехкомнатных с евро-планировкой, площадью до 55 кв. м.



Уникальные квартиры представлены в двухкомнатных планировках и 3-евро, с эркером на кухне или в спальне.

