С видом на Каменку. Эркерные окна появились в новостройке Приморского района
Новоселы Приморского района смогут шире смотреть на мир. В новой секции ЖК «Полис Приморский» в Каменке теперь можно купить квартиру с эркером на кухне или в спальне.
Эркерные окна — один из самых востребованных трендов в дизайне интерьеров. Часть комнаты выносится за пределы фасада здания — за счет выступа в стене образуется эркер. При этом расположенные полукругом окна делают комнату светлее и просторнее, так как свет может проникать в комнату сразу с трех сторон.
Таким образом один архитектурный элемент позволяет решить сразу несколько задач: увеличить полезную площадь квартиры, сделать пространство более функциональным, расширить обзор. А у жильцов появляется дополнительная возможность для воплощения дизайнерских идей: например, здесь можно обустроить рабочее место или обеденную зону. Эркерные окна могут быть на кухне или спальне в двухкомнатных квартирах, а также в трехкомнатных с евро-планировкой, площадью до 55 кв. м.
Уникальные квартиры представлены в двухкомнатных планировках и 3-евро, с эркером на кухне или в спальне.
Например, если окна выходят во двор, то можно любоваться ландшафтным дизайном, в основе которого пейзажи Карелии и Финского залива, смотреть на детей, играющих на площадках в морской тематике, или спортсменами на беговой дорожке и поле для панна-футбола.
Справка
Жилой комплекс комфорт-класса «Полис Приморский» возводится в Приморском районе Петербурга, рядом с Юнтоловским лесопарком. В его составе два корпуса высотой от 10 до 13 этажей на 2200 квартир.
Одно из преимуществ комплекса — собственная социальная инфраструктура: три детских сада на 420 мест и школа на 550 мест.
Для автомобилей запланированы 2 отдельно стоящих паркинга на 880 мест.