Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram
С видом на Каменку. Эркерные окна появились в новостройке Приморского района
Новоселы Приморского района смогут шире смотреть на мир. В новой секции ЖК «Полис Приморский» в Каменке теперь можно купить квартиру с эркером на кухне или в спальне.
Эркерные окна — один из самых востребованных трендов в дизайне интерьеров. Часть комнаты выносится за пределы фасада здания — за счет выступа в стене образуется эркер. При этом расположенные полукругом окна делают комнату светлее и просторнее, так как свет может проникать в комнату сразу с трех сторон.
Таким образом один архитектурный элемент позволяет решить сразу несколько задач: увеличить полезную площадь квартиры, сделать пространство более функциональным, расширить обзор. А у жильцов появляется дополнительная возможность для воплощения дизайнерских идей: например, здесь можно обустроить рабочее место или обеденную зону. Эркерные окна могут быть на кухне или спальне в двухкомнатных квартирах, а также в трехкомнатных с евро-планировкой, площадью до 55 кв. м.

Уникальные квартиры представлены в двухкомнатных планировках и 3-евро, с эркером на кухне или в спальне.
Например, если окна выходят во двор, то можно любоваться ландшафтным дизайном, в основе которого пейзажи Карелии и Финского залива, смотреть на детей, играющих на площадках в морской тематике, или спортсменами на беговой дорожке и поле для панна-футбола.

Справка

Жилой комплекс комфорт-класса «Полис Приморский» возводится в Приморском районе Петербурга, рядом с Юнтоловским лесопарком. В его составе два корпуса высотой от 10 до 13 этажей на 2200 квартир.

Одно из преимуществ комплекса — собственная социальная инфраструктура: три детских сада на 420 мест и школа на 550 мест.

Для автомобилей запланированы 2 отдельно стоящих паркинга на 880 мест.
Материал подготовлен специально для ГК «Полис Групп».

ЖК «Полис Приморский» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «М.СИТИ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

6 врагов чистого воздуха Почему они вредны и как их победить
Резной, кружевной, железный. Вологодский край: как доехать и что посмотреть
Восстановление памятников архитектуры. Итоги 2020 года
Установка на экологию. Как авиаперевозки влияют на окружающую среду и что с этим делать
ОСАГО онлайн. Как зарабатывать в страховом бизнесе без особых усилий?
День в музее. Путеводитель по Эрарте для всей семьи
Внуки танцам не помеха. Чем ваши родители занимаются оффлайн и в интернете
Ремонт и песики. Чем занимались россияне во время коронавирусных ограничений
Самоизоляция в режиме онлайн. Билайн поможет оставаться на связи
ЕЩЁ