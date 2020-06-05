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Кирилл: «На фотографии дневник моего деда, капитана Захара Захаровича Кушнаренко, адъютанта начштаба 2-й Ударной армии. В нем — записи о Победе от 8 и 9 мая 1945 года»
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Наталья: «Единственное, что осталось от деда Павла Горбунова, — эта фотография. Дед пропал без вести в Севастополе. Больше о нем ничего не удалось узнать»
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Лариса: «Это фото сделали перед прорывом блокады, чтобы отправить на фронт деду. У них с бабушкой было девять детей. Осталось в живых двое: моя мама и ее младший брат. Но дед фото не получил, оно вернулось. О его судьбе узнали только в 1978 году: он погиб около деревни Борки Сумской области»
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Инна: «Это брат моей бабушки Николай Петров. В 1941 году ему было 19 лет. Он учился в летном училище, был романтиком и мечтал о небе. Во время войны летал на боевые задания, защищая небо над Москвой. В одном бою был его самолет был подбит и сел на минном поле, Николай погиб. Ему был всего 21 год»