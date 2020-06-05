Инна: «Это брат моей бабушки Николай Петров. В 1941 году ему было 19 лет. Он учился в летном училище, был романтиком и мечтал о небе. Во время войны летал на боевые задания, защищая небо над Москвой. В одном бою был его самолет был подбит и сел на минном поле, Николай погиб. Ему был всего 21 год»