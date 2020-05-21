Что прислали читатели в наш Интерактивный музей забытых фронтовых вещей

А история этого предмета такова. Дед мой с 1943 по 1945 год служил шофером в Ленинградском Доме офицеров, был водителем у кого-то из командного состава и возил на фронт концертные бригады. Когда он уезжал из Ленинграда, то оставлял семье свои талоны на питание, которые можно было «отоварить» в столовой Дома офицеров. И моя мама, а в 1945 году ей было 12 лет, ездила из Щемиловки (район вблизи нынешней станции метро «Ломоносовская») на трамваях с двумя пересадками на Литейный проспект, 20 за едой. В авоське всегда лежали банка под суп и кастрюлька под второе блюдо. В столовой мама выпивала компот, а остальную пищу везла домой, где все разогревалось и съедалось. Одна дедова порция — на несколько человек.