Какие фронтовые вещи хранятся в вашей семье?
Помоги «Фонтанке.ру» создать Интерактивный музей забытых фронтовых вещей
Пробитый пулей партийный билет (№ 2535823) советского политрука Андрея Андреевича Никулина. А.А. Никулин — 1911 года рождения. 
Источник: Государственный Зеленоградский историко-краеведческий музей
Память о войне — это не только и не столько исторические исследования, праздничные демонстрации или георгиевские ленточки. Живая память хранится в семье и передается от поколения к поколению, в том числе в виде фронтовых вещей: фляжек, командирских часов, котелков и т.д.
Пришлите фотографию военного предмета, который перешел к вам от родственников или знакомых, и небольшой рассказ о нем. Самые интересные, трогательные или необычные вещи и истории будут выбраны читательским голосованием, а затем отправятся в Интерактивный музей забытых фронтовых вещей, который «Фонтанка.ру» создаст в честь Дня Победы.
Правила предоставления материалов:
71. Пришлите свой рассказ через форму, которая находится на этой странице (ниже). Его длина не должна превышать 3000 символов с пробелами*.

2. Присылайте не более пяти изображений хорошего качества. Суммарный вес всех отправленных фотографий не должен превышать 5 мегабайт. Они не должны быть опубликованы в Интернете на коммерческих условиях.

3. Отправлять рассказы и фотографии можно с 28 апреля по 17 мая 2020 года (включительно). Внимание: тексты, носящие рекламный характер, к рассмотрению не принимаются.

4. Просим правильно указывать все ваши данные: адрес электронной почты, номер телефона — чтобы с вами могли связаться**.
Фотография предмета
* Присылая свою историю, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
** Присылая свою историю/фотографии, вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения.
Лайки, шеры, репосты этого материала в соцсетях приветствуются!
Материал подготовлен в партнерстве с АНО «ИРИ»

Фотограф: Николаев Сергей