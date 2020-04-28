Какие фронтовые вещи хранятся в вашей семье?

Правила предоставления материалов:

71. Пришлите свой рассказ через форму, которая находится на этой странице (ниже). Его длина не должна превышать 3000 символов с пробелами*.



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