Президенту России 24 декабря Путину показали концепцию нового филиала Эрмитажа, посвященного воинской славе России. Подробности сообщает пресс-служба Кремля.
Концепцию представила главе государства зампред правительства Татьяна Голикова.
Филиал расположится на стрелке Васильевского острова, в здании Биржи. Концепция основана на образе князя и полководца Александра Невского, а именно на подвигах, совершённых им в XIII веке в районе будущего Петербурга — на берегах Невы и на Чудском озере.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «именно в борьбе со шведами Александр Невский заложил основу ратных подвигов русского оружия» и далее Петр Первый «уже не завоевывал у шведов, а отвоевывал русскую землю».
Президент России Владимир Путин прибыл в Эрмитаж вечером 24 декабря в рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Он провел встречу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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