Путину показали концепцию нового филиала Эрмитажа, посвященного воинской славе России

Концепцию представила главе государства зампред правительства Татьяна Голикова. Филиал расположится на стрелке Васильевского острова, в здании Биржи. Концепция основана на образе князя и полководца Александра Невского, а именно на подвигах, совершённых им в XIII веке в районе будущего Петербурга — на берегах Невы и на Чудском озере.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил , что «именно в борьбе со шведами Александр Невский заложил основу ратных подвигов русского оружия» и далее Петр Первый «уже не завоевывал у шведов, а отвоевывал русскую землю».

Президент России Владимир Путин прибыл в Эрмитаж вечером 24 декабря в рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Он провел встречу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.