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Общество Путину показали концепцию нового филиала Эрмитажа, посвященного воинской славе России

Путину показали концепцию нового филиала Эрмитажа, посвященного воинской славе России

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10 комментариев

Президенту России 24 декабря Путину показали концепцию нового филиала Эрмитажа, посвященного воинской славе России. Подробности сообщает пресс-служба Кремля.

Источник:

Концепцию представила главе государства зампред правительства Татьяна Голикова.

Филиал расположится на стрелке Васильевского острова, в здании Биржи. Концепция основана на образе князя и полководца Александра Невского, а именно на подвигах, совершённых им в XIII веке в районе будущего Петербурга — на берегах Невы и на Чудском озере.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «именно в борьбе со шведами Александр Невский заложил основу ратных подвигов русского оружия» и далее Петр Первый «уже не завоевывал у шведов, а отвоевывал русскую землю».

Президент России Владимир Путин прибыл в Эрмитаж вечером 24 декабря в рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Он провел встречу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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Комментарии
10
карпатыч
25 минут
а вот оно что... то-то серой запахло в пробках
Snow*
12 минут
таки мифология расцветает все более пышным цветом, куда там Иосифу В. с урапатриотической киношкой, целый Эрмитаж выделяют. Могли бы сделать центром экспозиции самого василича, рассказать как он возглавил Засечный полк и выскочив из-за телеги пошел в одиночку рубить головы псам-рыцарям. А там и верный шойгу подтянулся с копьем, и володин, и прочие володины. С тех времен и слава.
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