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Город Пять дней на погашение долгов. Петербуржцам напоминают о завершении акции Водоканала

Пять дней на погашение долгов. Петербуржцам напоминают о завершении акции Водоканала

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10 комментариев

У жителей Петербурга и Ленинградской области осталось меньше недели на то, чтобы погасить долги за холодную воду и не получить при этом штрафные пени. Акция «В новый год без долгов» завершится 28 декабря, напоминают 24 декабря в пресс-службе Водоканала Петербурга.

Акция стартовала 1 декабря и завершится через 5 дней. В этот период жителям Петербурга и Ленобласти, которые оплатят имеющиеся долги перед Водоканалом за холодное водоснабжение и водоотведение, не начисляют штрафные пени. Распространяется акция как на потребителей коммунальных услуг по прямым договорам в многоквартирных домах, так и на собственников жилых домов, которые заключили договор с предприятием. Но не на управляющие компании, ТСЖ, ЖК и ЖСК.

Погасить без пени можно как просрочки 2024 года, так и более ранние долги.

Эту акцию Водоканал проводит с 2020 года. В 2023 году в ее рамках петербуржцы погасили задолженность в 60,1 миллиона рублей. Год от года сумма растет: в 2020 году она составляла 19 миллионов рублей, в 2021 году — 34,7 миллиона, в 2022 году — 58,1 миллиона рублей.

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Петербург Водоканал Коммунальные долги Коммунальные услуги
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Комментарии
10
VkUser
1 час
Мне водоканал задолбал звонить роботом и коллекторами с несуществующей задолженностью. Проверял несколько раз через ЕИРЦ, направлял запросы в сам водоканал, но всё без толку.
169991062
54 минуты
вода ржавая... Не буду платить...
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