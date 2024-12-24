Пять дней на погашение долгов. Петербуржцам напоминают о завершении акции Водоканала

У жителей Петербурга и Ленинградской области осталось меньше недели на то, чтобы погасить долги за холодную воду и не получить при этом штрафные пени. Акция «В новый год без долгов» завершится 28 декабря, напоминают 24 декабря в пресс-службе Водоканала Петербурга.
Акция стартовала 1 декабря и завершится через 5 дней. В этот период жителям Петербурга и Ленобласти, которые оплатят имеющиеся долги перед Водоканалом за холодное водоснабжение и водоотведение, не начисляют штрафные пени. Распространяется акция как на потребителей коммунальных услуг по прямым договорам в многоквартирных домах, так и на собственников жилых домов, которые заключили договор с предприятием. Но не на управляющие компании, ТСЖ, ЖК и ЖСК.
Погасить без пени можно как просрочки 2024 года, так и более ранние долги.
Эту акцию Водоканал проводит с 2020 года. В 2023 году в ее рамках петербуржцы погасили задолженность в 60,1 миллиона рублей. Год от года сумма растет: в 2020 году она составляла 19 миллионов рублей, в 2021 году — 34,7 миллиона, в 2022 году — 58,1 миллиона рублей.
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