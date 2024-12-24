Пять дней на погашение долгов. Петербуржцам напоминают о завершении акции Водоканала

У жителей Петербурга и Ленинградской области осталось меньше недели на то, чтобы погасить долги за холодную воду и не получить при этом штрафные пени. Акция «В новый год без долгов» завершится 28 декабря, напоминают 24 декабря в пресс-службе Водоканала Петербурга.

Акция стартовала 1 декабря и завершится через 5 дней. В этот период жителям Петербурга и Ленобласти, которые оплатят имеющиеся долги перед Водоканалом за холодное водоснабжение и водоотведение, не начисляют штрафные пени. Распространяется акция как на потребителей коммунальных услуг по прямым договорам в многоквартирных домах, так и на собственников жилых домов, которые заключили договор с предприятием. Но не на управляющие компании, ТСЖ, ЖК и ЖСК.