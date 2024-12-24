Саудовская Аравия запросила экстрадицию подозреваемого в нападении в немецком Магдебурге

Власти Саудовской Аравии запросили экстрадицию главного подозреваемого в нападении на рождественской ярмарке в Германии в пятницу. Об этом 23 декабря сообщает The Guardian.

Источник издания сообщил, сообщил, что Эр-Рияд «много раз» предупреждал Германию о Талебе аль-Абдулмохсене, имеющем историю распространения антиисламской пропаганды в социальных сетях. Источник при этом не объяснил, почему его считали потенциально опасным.

Сейчас 50-летний Абдулмохсен, консультант-психиатр, содержится под стражей по подозрению в убийстве, покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений.

Он жил в Германии с 2006 года примерно в 50 км к югу от Магдебурга, в городе Бернбург.

Абдулмохсен не вписывается в профиль злоумышленников, которые стали причиной массовых жертв на рождественских ярмарках в Берлине в 2016 году и в Страсбурге (Франция) в 2018 году, а также совсем недавно на фестивале в Золингене в августе. В частности, он не является радикальным исламистом — на самом деле, если верить его постам в социальных сетях и интервью по телевидению, он, похоже, отказался от веры и превратился в ярого критика ислама. Мотивы нападения в Магдебурге пока неясны, однако на основе его прошлого и различных интервью, которые он дал, удалось составить портрет подозреваемого. В 2016 году ему предоставили убежище, и он создал веб-сайт, целью которого было помочь другим бывшим мусульманам избежать преследований на их родине в странах Персидского залива. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер заявила, что «очевидно», что подозреваемый придерживается «исламофобских» взглядов. В социальных сетях он также выразил симпатию крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), известной своей антииммиграционной позицией.

Четыре женщины и девятилетний мальчик погибли в результате его действий, когда он на черном внедорожнике Mercedes проехал 400 метров по толпе людей на рождественской ярмарке в центре Магдебурга на востоке Германии. Сейчас известно, что в результате трехминутного нападения пострадали более 230 человек, 41 из которых находится в критическом состоянии. Число раненых было пересмотрено в сторону увеличения в понедельник с предыдущего подсчета около 200.

Хольгер Мюнх, глава федерального управления уголовной полиции Германии (BKA), сообщил немецкому телевидению, что в прошлом году Германия получила предупреждение от Саудовской Аравии, но расследование показало, что оно слишком расплывчато, чтобы принимать какие-либо меры.

Полиция попыталась связаться с Абдулмохсеном для так называемого «анализа угроз», но, по-видимому, упустила эту возможность, не застав его дома. По информации BBC, Абдулмохсен «был на радаре немецких властей в течение многих лет», но полиция Саксонии-Анхальт никогда не считала его угрозой, поскольку он ранее не проявлял никакого насилия.

К 2016 году ему было предоставлено убежище, по-видимому, по причине политического преследования, а в последние годы он, по сообщениям из Германии, обвинил нескольких человек в шпионаже в пользу правительства Саудовской Аравии, а его самого обвинили в клевете. Его работодатель сообщил, что он не работал с октября из-за отпуска и болезни, но коллега сообщил местной газете Mitteldeutsche Zeitung (MZ), что его называли «доктором Google», поскольку ему всегда приходилось сначала проверять свой диагноз в Интернете. Тем временем он активно пользовался социальными сетями, продвигая теории заговора относительно предполагаемого заговора немецких властей с целью исламизации Европы и ретвитя посты лидера АдГ и крайне правого активиста. Он дал несколько интервью, в том числе BBC и совсем недавно немецкому новостному журналу Die Zeit в прошлом году. Человек, который брал у него интервью, Кристиан Фукс, сказал, что было ясно, что он больше не доверяет властям и что у него «маниакальная личность».

Между тем, городские власти Магдебурга раскритиковали как «крайне неуважительные» многочисленные попытки политизировать атаку, но крайне правая антииммигрантская партия «Альтернатива для Германии», занимающая второе место в преддверии внеочередных выборов в феврале, пригласила своих сторонников присоединиться к митингу на близлежащей Соборной площади в понедельник вечером, несмотря на то, что Абдулмохсен неоднократно выражал свою поддержку партии и ее филиалам в социальных сетях.

Лидер партии «Альтернатива для Германии» в земле Саксония-Анхальт Ян Венцель Шмидт призвал Германию закрыть границы, а люди в толпе скандировали: «Депортируйте, депортируйте, депортируйте!»

В то же время прошла контрдемонстрация под лозунгом «Не дадим ненависти шанса».

В субботу крайне правые протестующие со всей Германии, одетые в черное и скрывающие лица, собрались в Магдебурге, скандируя в адрес иммигрантов лозунги «Выгоните их вон».