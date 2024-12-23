Теперь точно. Витебскую развязку открыли полностью

Открыто движение по Витебской развязке от ЗСД до Витебского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба «Магистрали Северной столицы» вечером 23 декабря.

Источник: МСС







Витебская развязка, торжественно открытая накануне, была доступна водителям не полностью. Движение запустили только в одном направлении — от Витебского проспекта до ЗСД. Теперь открыто и обратное направление — от ЗСД до Витебского.

Витебская развязка соединяет ЗСД с Витебским проспектом в районе Благодатной улицы и одновременно является первым этапом Широтной магистрали Северной столицы. На ней впервые в Петербурге реализована безбарьерная оплата проезда. Сам участок Витебской развязки пока будет работать в бесплатном режиме, а вот за маршруты по ЗСД, которые на ней начинаются или заканчиваются, платить нужно. Подробнее о системе оплаты «Фонтанка» рассказывала здесь.