Почувствуй себя Дедом Морозом. Какие благотворительные акции проходят в Петербурге в канун праздников

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







В канун праздников можно самим устроить новогоднее чудо — для тех, кто особенно в нем нуждается. Благотворительные фонды проводят множество акций — для детей, животных, бездомных и пенсионеров. «Фонтанка» собрала, кому, где и чем можно помочь в городе до Нового года и почувствовать себя Дедом Морозом.

Бездомным

В Благотворительной больнице, где лечат людей без места жительства и документов, в этом году смогли собрать деньги на санитарный автомобиль. Благодаря новому автомобилю врачи смогут быстро оказать помощь маломобильным бездомным пациентам, которые не могут самостоятельно добраться в Благотворительную клинику. Всего за год в Благотворительную клинику за медпомощью обратились 1066 человек — бездомных, беженцев, пациентов без документов и гражданства, поделились итогами 2024 года с «Фонтанкой».

Под Новый год организация решила устроить праздник и для своих пациентов — собрать полезные подарки, которые точно пригодятся им этой зимой. В больницу на Балтийской, 36/9, можно привезти термоодеяла, теплые перчатки и шапки, стельки, зубные пасты и щетки, бритвенные станки, влажные салфетки, нижнее белье, шампуни, мыло, насадки с шипами на костыли и простые сумки-шоперы. Особенно не хватает термокружек и перчаток. Также можно купить вещи на маркетплейсах и прислать администраторам клиники код выдачи.

Запустила новогодний сбор подарков и «Ночлежка». Сейчас больше всего нужны рыбные консервы, станки, фонарики, перчатки, шапки, шарфы, теплые стельки, дезодоранты, наушники и расчески. Вместе с подарком бездомным выдают мандарины — их тоже можно приносить в магазины «Спасибо!», библиотеку «Семеновская», в «Нормальное место» в «Севкабеле» и пространство «Открытая гостиная» на Литейном проспекте.

Пенсионеры

Фонд «Долго и счастливо» собирает два вида подарков — для своих подопечных, которые лежат в больницах, и для стариков, встречающих Новый год дома. Суммарно — около тысячи праздничных наборов.

В больницы осталось собрать ночные рубашки из хлопка с длинными рукавами 52-56-го размеров, фланелевые халаты до колена и с длинными рукавами 52-62-го размеров, женские и мужские хлопчатобумажные носки и большие вафельные банные полотенца. «Люди в больницах месяцами лежат, конечно, вещи теряют. Есть и одинокие люди, которым ничего не приносят, а в больничных вещах лежать не очень хочется. Так что они подарки всегда с большим удовольствием принимают», — рассказали «Фонтанке» в «Долго и счастливо».

Для тех, кто встречает Новый год дома, собирают гастрономические наборы — подарки, которые позволят пожилому одинокому человеку встретить Новый год. «Для наших подопечных это очень-очень важный праздник, пожалуй, самый главный в году. И они часто жалуются, что не имеют возможности пригласить соседку или подружку на чай — нечего поставить на стол. У многих маленькие пенсии, и если вычесть из них услуги ЖКХ, лекарства и продукты, то вообще ничего не остается», — поделились в фонде. Так что «Долго и счастливо» собирает продукты для салатов, консервы, сладости, чай, кофе, сыры, колбасы, а также декор: подсвечники, небьющиеся игрушки.

По домам к пенсионерам подарки развозят волонтеры. Большая потребность в последнюю предновогоднюю неделю и в волонтерах — людях, которые смогут приехать в офис фонда, забрать подарки и развезти их по домам подопечных. Сами подарки можно привезти в офис по адресу: Щербаков переулок, 12, или заказать доставкой.

Детям

Фонд «Детский и взрослый хоспис „Бумажная птица“» запустил проект «Мечты сбываются» — в канун Нового года можно исполнить мечту ребенка или молодого взрослого, страдающего от тяжелого заболевания. В списке желаний подопечных фонда — умные колонки, фотоаппараты, проекторы, специальные средства передвижения для прогулок и отдыха, домашние питомцы, курсы вокала, полет на вертолете и знакомство с Дедом Морозом.

Директор по развитию социальных проектов фонда Евгения Боровкова рассказала, что проект проводится уже в 21-й раз — за это время «Бумажная птица» исполнила целых семь с половиной тысяч желаний.

— Петербуржцы с большим энтузиазмом участвуют в процессе исполнения желаний: помогают в поиске подарка, организации встреч и поездок. Эмоции и радость детей — бесценны. Они воодушевляют и дают новые силы, поддерживают в борьбе с болезнью, — подчеркнула она.

Также ежегодную новогоднюю акцию по сбору подарков проводит АНО «Детский и взрослый хоспис». В этом году подарки получат больше 450 семей. В списке вещей — уходовая косметика, развивающие игрушки, одежда и новогодний декор. «В этом году вместе с благотворителями мы уже закупили наушники, уютные грелки для ног, сертификаты известного маркетплейса, планетарии, видеоняни, мобили на кроватки для малышей», — рассказала Мария Родионова, руководитель отдела по организации мероприятий АНО «Детский и взрослый хоспис».

А детский хоспис «Дом с маяком» запустил новогоднюю акцию «Благодарительность»: часть средств, которые компании обычно тратят на корпоративные сувениры, фонд предлагает направить на помощь тяжелобольным детям.

Людям с серьезными заболеваниями и инвалидам

Организация «Перспективы», которая помогает людям с тяжёлыми формами инвалидности, запустила акцию «Лично для тебя» — возможность подарить подопечному фонда то, о чём он мечтает. Чтобы принять участие, можно сделать любое посильное пожертвование. А на собранные средства «Перспективы» купят подарки для ребят с тяжелой инвалидностью из детских домов и подопечных взрослых интернатов.

В этом году «Перспективы» собрали 613 желаний: маленький Денис мечтает о наборе для рисования, Надия — о джинсовой куртке, Степа — о музыкальной колонке…

Благотворительный фонд AdVita, оказывающий поддержку взрослым и детям с онкогематологическими заболеваниями, запустил AdVita-мобиль, чтобы собрать средства на покупку лекарств для пациентов. Фонд традиционно собирает средства на медикаменты перед Новым годом — под конец года ситуация с нехваткой лекарств обостряется, а препараты, купленные в начале года по гостендерам, заканчиваются.

5 и 8 декабря волонтеры AdVita собирали подарки для пациентов онкологических клиник на домашних матчах СКА. За два дня петербуржцы заполнили пять больших коробок — принесли пледы, термокружки, наборы для творчества и деревянные ёлочные игрушки.

Бездомным животным

Приют для животных «Преданное сердце» запустил акцию «Миска корма вместо сувениров». Для участия нужно сделать любое пожертвование, а все собранные средства пойдут на закупку корма для хвостатых, которые останутся бездомными на время зимних каникул. Участники акции получат именной сертификат.

А на сайте фонда TEDDY FOOD можно выбрать конкретных питомцев и сделать подарок им — прислать пожертвование на еду, уход или лекарства. Собирает донаты и центр помощи животным Dogshance — на корм для животных и на ремонт в центре, в том числе — на утепление помещения, чтобы хвостатые не замерзли в холодные зимние дни. Принимают в канун праздников любую помощь — будь то корм, материалы для ремонта или пожертвования.

Помочь бездомным животным решили и по всей Ленобласти: с 2 по 30 декабря проходит акция «Сытый новый год». Можно принести сухой корм в любое отделение МФЦ и госветстанцию в Ленинградской области и оставить его под ёлкой.