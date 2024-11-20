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Доброе дело В Петербурге собирают новогодние подарки для одиноких пожилых горожан

В Петербурге собирают новогодние подарки для одиноких пожилых горожан

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1 комментарий

Благотворительный фонд «Долго и счастливо» начал сбор подарков для петербуржцев старшего возраста, которые встретят Новый год и Рождество в одиночестве дома или в больницах.

В этом году у фонда масштабные планы — поздравить тысячу человек. Это бабушки и дедушки, оставленные своими родными и месяцами живущие в медицинских учреждениях, а также пожилые люди, живущие дома, но не имеющие близких.

Для пациентов больниц фонд традиционно собирает тёплые и нужные подарки: футболки, полотенца, халаты, пижамы, носки и средства личной гигиены. Изначально планировалось для них собрать 300 подарочных наборов, но потом, как рассказали «Фонтанке», эти планы скорректировали — сейчас команда фонда надеется собрать 500 подарков.

А для одиноких пенсионеров подготовят продуктовые наборы. Их получат не только жители Петербурга и Ленобласти — часть подарков отправят в Псков и Псковскую область, где некоторое время назад фонд открыл своё представительство.

«Накануне Нового года мы привозим нашим бабушкам и дедушкам продуктовые наборы, чтобы они могли достойно встретить любимый с детства праздник, не заботясь о сумме счёта в магазине. Ведь от пенсии в 15-20 тысяч рублей за вычетом стоимости лекарств и коммунальных платежей остаётся совсем немного. Этих денег едва хватает на минимальный набор продуктов. Таких деликатесов, как дорогие конфеты и шоколад, хороший кофе или ароматный чай, многие давно не помнят на своем столе. В этом году планируется привезти подарочные наборы примерно 500 пожилым людям в Петербурге, Ленинградской области, Пскове, Псковской области. Это не просто еда, а ощущение праздника и заботы — то, чего так не хватает одиноким старикам», — говорят в «Долго и счастливо».

Примерный состав набора: чай чёрный или чёрный с ароматными добавками; кофе растворимый; консервированные кукуруза, горошек (для новогодних салатов); качественные мясные и рыбные консервы; мёд, варенье; печенье, зефир, конфеты в праздничной упаковке; масло в стекле (оливковое или из виноградных или тыквенных косточек); декор для новогоднего стола (салфетки, небьющиеся елочные игрушки, подсвечники, скатерти, полотенца, прихватки); календари, новогодние открытки с пожеланиями.

Сбор подарков будет проходить до 20 декабря. Узнать подробности и задать вопросы можно на странице благотворительной организации в соцсети.

«Мы искренне верим, что пожилые люди, пережившие войну и тяжелое послевоенное время, заслуживают достойного праздника. Вместе мы можем подарить им то самое новогоднее настроение, ощущение заботы и теплоты, которое так необходимо, чтобы жить долго и счастливо!» — сказали в фонде.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» основан в Санкт-Петербурге в 2016 году. Задачи фонда: сбор средств на оплату лечения, реабилитации и ухода для пожилых людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации; оказание социально-психологической поддержки; содействие повышению качества социально-бытового обслуживания и улучшению условий проживания; помощь социальным учреждениям, в которых проживают люди преклонного возраста; помощь медицинским учреждениям, специализирующимся на лечении и уходе за людьми преклонного возраста, а также отделениям сестринского ухода больниц Санкт-Петербурга; привлечение общественного внимания к проблемам одиноких, больных и социально не защищенных людей пожилого возраста.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Отличная идея! Только следите, чтобы мошенники не нажились на этой идее - под предлогом подарков выманят у стариков последнее. В свое время такие трюки делали при обмене денег и при деноминации и появление новых купюр.
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