Фонд AdVita собирает четыре млн рублей на лекарства для онкологических больных на новогодние праздники









Четыре миллиона рублей нужно собрать фонду AdVita в декабре. Средства необходимы, чтобы до конца года успеть купить лекарства для пациентов НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

Ситуация с запасом препаратов для онкологических пациентов обостряется каждый декабрь. Это происходит из-за того, что в клиниках заканчиваются лекарства, которые покупались в течение года по государственным тендерам. Первые госзакупки стартуют только после каникул и оплаченные через тендеры препараты придут на отделения не раньше февраля. Но лечение детей и взрослых с онкологическими заболеваниями не может быть прервано, лекарства нужны ежедневно, без праздников и выходных. Поэтому подготовить запас препаратов на январь уже который год становится важной задачей благотворительного фонда AdVita.

В фонде придумали символ новогоднего сбора на лекарства: виртуальный красный грузовичок AdVita-мобиль, который с помощью жертвователей должен доехать до клиники и привезти лекарства ее пациентам.

В списке лекарств, которые в этом году должен купить фонд, 11 наименований. Какой-то препарат стоит 1900 рублей, а какой-то более 100 тысяч рублей за упаковку. Например, в списке есть противогрибковое средство «Вориконазол». Его цена — 10 тысяч рублей, но клинике необходимо 70 упаковок. На 900 тысяч рублей нужно закупить противовирусный препарат «Валганцикловир» (его цена 30 тысяч рублей за упаковку). Самым дорогим среди закупаемых в рамках сбора лекарств станет «Амбизом» — противогрибковый препарат нового поколения. Он стоит 126 500 рублей за упаковку.

«Есть целый список лекарств, к которым в клинике (как минимум в отделении реанимации) должен быть доступ 24/7. Эти препараты — антибиотики, противовирусные, противогрибковые — должны предоставляться пациентам сразу после назначения врача, — говорит Олег Голощапов, к. м. н., заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 3 НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова. — К сожалению, в реанимации нет времени ждать, когда лекарство купят и привезут, препарат нужен не завтра, он необходим сегодня.

Лекарственными препаратами клинику обеспечивает государство, есть планы по организованным закупкам на год. Но реальность не всегда совпадает с планами: например, в какой-то момент резко возрастают вирусные поражения у пациентов с иммунной недостаточностью и увеличивается расход противовирусных препаратов. Не так просто спрогнозировать и процент инфекционных осложнений, если он выше ожидаемого, то растёт расход антибиотиков. Иногда пациенту срочно необходим противогрибковый препарат, но тот, который мы применяем обычно, именно ему не подходит из-за побочных эффектов. Тогда мы прописываем новый, дорогостоящий препарат (например, «Амбизом» или «Креземба»), который обладает той же эффективностью, но при этом минимальной токсичностью.

Запас этих препаратов в клинике ограничен. Чтобы в январе, на стыке одного года и другого, в клинике не произошел неожиданный дефицит необходимых в данный момент лекарств, мы обращаемся в благотворительные фонды, которые закупают все необходимые препараты и в этот месяц «страхуют» нас, медиков, от перебоев с их наличием».

«Когда я вижу историю конкретного человека, которому нужна помощь, я сочувствую и хочу его поддержать. С таким сбором, как у нас, сложнее: 4 миллиона рублей (ого, сумма!) на лекарства со сложными названиями и задачами сразу для многих людей. Ещё и срок на сбор — меньше месяца. Но поделюсь своим опытом. Мы в фонде ведь тоже незнакомы с каждым пациентом клиники — и считаем, что это хорошо. Для нас это значит, что большинство людей получают помощь без заминок, вовремя. Их ситуация не вышла из-под контроля и не требует отдельного подхода и ручного управления. То есть обеспечив врачей всем необходимым, мы с вами помогли не одному человеку — несколько десятков пациентов с ослабленным из-за химиотерапии иммунитетом избежали заражения жизнеугрожающими инфекциями и смогли справиться с осложнениями после трансплантации костного мозга. Чем нас больше — тем легче помогать. Мы будем очень благодарны за поддержку!» — сказала Ирина Лобань, руководитель отдела фандрайзинга фонда AdVita.

Проследить за маршрутом AdVita-мобиля и помочь можно здесь: https://help.advita.ru/