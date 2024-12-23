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Происшествия Хинштейн показал, как осматривал разрушенные дома в Рыльске

Хинштейн показал, как осматривал разрушенные дома в Рыльске

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7 комментариев
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В городе Рыльске, который подвергся массированному ракетному обстрелу, к вечеру 22 декабря разобрали все завалы, расчистили улицы, воронки от ракетных ударов засыпали песком, в поврежденных домах закрыли тепловой контур, так что газ и тепло вернулись во все дома. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Три разрушенных здания, два из которых объекты культурного наследия (в них располагались школа и колледж), не подлежат восстановлению.

«Обсудили с коллегами и жителями, что будем строить на их месте. <…> Считаю, что механически восстанавливать разрушенные объекты — не совсем правильно. <…> Безусловно, необходимо воссоздать внешний облик зданий, который будет гармонировать с исторической средой (современная коробка в окружении старинных домов будет выглядеть дико). Однако внутри — новые объекты должны соответствовать всем современным требованиям», — написал Хинштейн.

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Горожанам предложено решить, восстанавливать ли Дом культуры. Сейчас в Рыльске строится Центр культурного развития, и есть еще один культурный центр. Поэтому на месте ДК можно сделать другой социально значимый объект, например Детскую школу искусств.

«Учитывая, что первичные ремонтно-восстановительные работы завершены, принял решение: сегодня вечером распустить оперативный штаб правительства Курской области», — информирует врио губернатора.

Он также поделился своими впечатлениями от города.

«Снова взглянул на Рыльск уже при свете дня. Город поразительно красивый! Он один из древнейших не только в Курской области, но и по всей России: ему уже 874 года», — отмечает Хинштейн.

В городе полностью сохранилась историческая среда и планировка центральной части, есть много уникальных храмов и два монастыря. На 15 тысяч жителей приходится 238 объектов культурного наследия, пишет Хинштейн и акцентирует внимание на том, что Рыльск «мог бы стать настоящей жемчужиной и центром паломничества для туристов».

Напомним, 20 декабря Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу. Погибли шесть человек, среди которых один ребенок, были повреждены многие здания, в том числе 17 объектов культурного наследия. Следственный комитет России возбудил дело по статье, связанной с терактом.

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Курская область Александр Хинштейн Рыльск Обстрел Обстрел ВСУ
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Комментарии
7
gatsby55
1 час
Судя по описанию - какой-то депрессивный регион.
Вангуювсем
18 минут
Спец по пиару занимается тем, чем умеет
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