Хинштейн показал, как осматривал разрушенные дома в Рыльске

В городе Рыльске, который подвергся массированному ракетному обстрелу, к вечеру 22 декабря разобрали все завалы, расчистили улицы, воронки от ракетных ударов засыпали песком, в поврежденных домах закрыли тепловой контур, так что газ и тепло вернулись во все дома. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Три разрушенных здания, два из которых объекты культурного наследия (в них располагались школа и колледж), не подлежат восстановлению.

«Обсудили с коллегами и жителями, что будем строить на их месте. <…> Считаю, что механически восстанавливать разрушенные объекты — не совсем правильно. <…> Безусловно, необходимо воссоздать внешний облик зданий, который будет гармонировать с исторической средой (современная коробка в окружении старинных домов будет выглядеть дико). Однако внутри — новые объекты должны соответствовать всем современным требованиям», — написал Хинштейн.

Горожанам предложено решить, восстанавливать ли Дом культуры. Сейчас в Рыльске строится Центр культурного развития, и есть еще один культурный центр. Поэтому на месте ДК можно сделать другой социально значимый объект, например Детскую школу искусств.

«Снова взглянул на Рыльск уже при свете дня. Город поразительно красивый! Он один из древнейших не только в Курской области, но и по всей России: ему уже 874 года», — отмечает Хинштейн.

В городе полностью сохранилась историческая среда и планировка центральной части, есть много уникальных храмов и два монастыря. На 15 тысяч жителей приходится 238 объектов культурного наследия, пишет Хинштейн и акцентирует внимание на том, что Рыльск «мог бы стать настоящей жемчужиной и центром паломничества для туристов».