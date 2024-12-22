Юной петербурженке, подозреваемой в поджоге машины ГАИ, избрали домашний арест

Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для 16-летней девушки, подозреваемой в поджоге машины ГАИ на улице Коммуны. Об этом 22 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Жительнице города вменяют статью о теракте, которая несет за собой лишение свободы сроком до 20 лет. Обвинение несовершеннолетней пока не предъявлялось, уточняют в судах. Из материалов следует, что девушка пошла на поджог, думая, что действует по поручению российских спецслужб.

В пятницу в Петербурге устроили серию поджогов — подробнее о них здесь. В субботу взрыв прогремел в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте. Пенсионерка вылила в отделении горючую смесь и подожгла ее — свои действия она снимала на телефон. Также 21 декабря две женщины пытались поджечь полицейскую машину. Оба происшествия были квалифицированы как теракт.

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