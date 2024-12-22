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Происшествия Поджог почты во Всеволожске признали терактом, подозреваемый действовал по указке мошенников

Поджог почты во Всеволожске признали терактом, подозреваемый действовал по указке мошенников

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10 комментариев

Полиция установила предполагаемого виновника поджога отделения почты во Всеволожском районе — задержан 31-летний местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 22 декабря.

Вечером 20 декабря в микрорайоне Южный во Всеволожске мужчина бросил несколько бутылок с горючим в здание, где находятся отделения почты и банка. Через полчаса патрульные задержали на Невской улице 31-летнего продавца магазина электроники. Его доставили в отдел и поместили в спецприемник. В соцсетях задержанного — фото с фестиваля косплееров и путешествия в Калининград.

Было установлено, что мужчина действовал по указаниям мошенников. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Поджигателю грозит до двадцати лет лишения свободы.

В пятницу в Петербурге устроили серию поджогов — подробнее о них здесь. В субботу взрыв прогремел в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте. Пенсионерка вылила в отделении горючую смесь и подожгла ее — свои действия она снимала на телефон. Также 21 декабря две женщины пытались поджечь полицейскую машину. Оба происшествия были квалифицированы как теракт.

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Поджог почты Всеволожск Теракт
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Комментарии
10
266138465
2 часа
70-летний мужчина, который накануне спалил банкоматы в Колпино, действовал по указанию мошенников. Оказалось, на крючок аферистов изначально попался не он, а его супруга. Подробности истории нам рассказала «78| Новости» дочь поджигателя Анна Кузнецова. Всё началось ещё 18 декабря. Женщине позвонили якобы из больницы и предложили пройти флюорографию. Она согласилась и для записи на приём продиктовала СНИЛС. На том конце провода петербурженке сообщили: по СНИЛС удалось выяснить, что в банке есть доверенность от её имени на снятие денег. И чтобы «спасти» накопления, их нужно перевести на «безопасный счёт». В тот же день женщина сняла 145 тысяч рублей, обналичить остальное ей не дали — сотрудники банка заподозрили мошенничество. В итоге она вернулась 20 декабря и сняла ещё 500 тысяч. Всю сумму петербурженка перевела по указанным реквизитам. После этого аферисты заявили жертве, что ей нужно «замести следы» перевода средств — сжечь банкомат. Женщина наотрез отказалась, тогда преступники обратились к её мужу. Он решил выручить жену и согласился выполнить задание. Сразу после поджога младшая дочь мужчины получила сообщение, что её отца якобы вывезли за 50 км от Петербурга. За информацию о его местоположении потребовали фото в обнажённом виде. Примечательно, что пенсионер не впервые становится жертвой мошенников. Два года назад у него увели 2,5 млн рублей.
Evil Dogooder
2 часа
Каких ещё мошенников? Ему типа врали про суть дела, выдавали чёрное за белое, кривду за правду? В духе — Вот, возьмите, это изысканные индийские благовония. Облейте ими почту и воскурите, будет вкусно пахнуть, люди ещё спасибо скажут. — Почему-то от ваших благовоний пахнет бензином... не будет ли пожара? — Не извольте сумлеваться!
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