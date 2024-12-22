Поджог почты во Всеволожске признали терактом, подозреваемый действовал по указке мошенников

Вечером 20 декабря в микрорайоне Южный во Всеволожске мужчина бросил несколько бутылок с горючим в здание, где находятся отделения почты и банка. Через полчаса патрульные задержали на Невской улице 31-летнего продавца магазина электроники. Его доставили в отдел и поместили в спецприемник. В соцсетях задержанного — фото с фестиваля косплееров и путешествия в Калининград.

Было установлено, что мужчина действовал по указаниям мошенников. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Поджигателю грозит до двадцати лет лишения свободы.

В пятницу в Петербурге устроили серию поджогов — подробнее о них здесь. В субботу взрыв прогремел в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте. Пенсионерка вылила в отделении горючую смесь и подожгла ее — свои действия она снимала на телефон. Также 21 декабря две женщины пытались поджечь полицейскую машину. Оба происшествия были квалифицированы как теракт.