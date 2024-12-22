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Власть «Нас просто водят за нос»: Путин объяснил, почему СВО надо было начинать раньше

«Нас просто водят за нос»: Путин объяснил, почему СВО надо было начинать раньше

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72 комментария

Оппоненты России не собирались исполнять Минские соглашения, и это следовало понять раньше и действовать более решительно и своевременно. Такое заявление сделал Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему к спецоперации на Украине необходимо было приступить заранее.

Ранее президент России в ходе прямой линии высказал мнение, что принятое им в феврале 2022 года решение необходимо было принимать раньше. Он подчеркнул, что начало СВО было вынужденным, поскольку ситуацию невозможно было оставлять такой, как она была.

«Насколько раньше?» — поинтересовался Зарубин у президента.

«Здесь трудно конкретную дату и срок назвать, вообще невозможно», — ответствовал Путин, но отметил, что «мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты выполнять не собираются».

«Они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение», — заявил Путин, вспоминая те события. По его словам, «позднее западные лидеры признались в этом» и «публично заявили, что не собирались выполнять Минские соглашения».

Целью Минских соглашений было выиграть время для вооружения ВСУ, для подготовки к будущим боевым действиям, отметил Путин.

«А если они давали возможность подготовиться, значит, рассчитывали, что боевые действия начнутся, — отметил глава государства и заключил: — Понимая это, мы должны были действовать более решительно и своевременно. Должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент, чтобы начинать, а не ждать, когда дальше невозможно было ничего не делать».

«Преступление может [быть] совершено действием или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа», — сказал Владимир Путин.

Ранее он также ответил на вопрос: не идет ли уже третья мировая война?

5 сентября 2014 года были подписаны Минские соглашения, которые предполагали прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей и предоставление им автономного статуса в составе Украины.

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Путин Павел Зарубин Минские соглашения Начало СВО
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Комментарии
72
266138465
1 час
Новогоднее. Сегодня возле городского «Магнита» у ёлочного базара какая-то бабуля громко выговаривала кому-то по телефону: «И чтобы на этот Новый год ты не вздумала вслух желание произносить. Только про себя. А то и в следующем году не сдохнет.» Не знаю, о ком это, но совет интересный........
Дядя Бо
1 час
Враги постоянно водят за нос, соратники не докладывают о реальном положении дел. Очень удобный для всех президент. Возможно, именно поэтому ему сроки обнулили.
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