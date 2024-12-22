«Нас просто водят за нос»: Путин объяснил, почему СВО надо было начинать раньше

Оппоненты России не собирались исполнять Минские соглашения, и это следовало понять раньше и действовать более решительно и своевременно. Такое заявление сделал Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему к спецоперации на Украине необходимо было приступить заранее.

Ранее президент России в ходе прямой линии высказал мнение, что принятое им в феврале 2022 года решение необходимо было принимать раньше. Он подчеркнул, что начало СВО было вынужденным, поскольку ситуацию невозможно было оставлять такой, как она была.

«Здесь трудно конкретную дату и срок назвать, вообще невозможно», — ответствовал Путин, но отметил, что «мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты выполнять не собираются».

«Они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение», — заявил Путин, вспоминая те события. По его словам, «позднее западные лидеры признались в этом» и «публично заявили, что не собирались выполнять Минские соглашения».

«А если они давали возможность подготовиться, значит, рассчитывали, что боевые действия начнутся, — отметил глава государства и заключил: — Понимая это, мы должны были действовать более решительно и своевременно. Должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент, чтобы начинать, а не ждать, когда дальше невозможно было ничего не делать».