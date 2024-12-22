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Происшествия Минобороны отчиталось об отражении ночных атак беспилотников на регионы России

Минобороны отчиталось об отражении ночных атак беспилотников на регионы России

1 945
4 комментария

Министерство обороны России утром воскресенья, 22 декабря, отчиталось об отражении ночных атак украинских беспилотников на пять регионов страны. Сообщение было опубликовано в официальном канале военного ведомства.

Согласно официальной информации, за прошедшую ночь силами противовоздушной обороны были уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата.

20 беспилотников сбили над территорией Орловской области, по 8 дронов — над Ростовской и Брянской областями, еще 5 — над территорией Курской области и 1 — над территорией Краснодарского края.

Ранее о «массированной вражеской атаке БПЛА» писал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Количество сбитых дронов он не назвал, но уточнил, что в результате атаки «снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь».

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал не просто о налете дронов, но о «комбинированной воздушной атаке». По его сведениям, помимо 8 беспилотников, сбитых в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, была также сбита ракета возле Миллерово.

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ПО ТЕМЕ
Минобороны РФ Атака беспилотников БПЛА Дроны Ростовская область Орловская область Краснодарский край Брянская область
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Комментарии
4
Akabos
2 часа
А медальки давать будут?
мы ещё не начинали!
2 часа
когда с обломками начнёте бороться и отражать?😂😂😂
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