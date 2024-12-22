Минобороны отчиталось об отражении ночных атак беспилотников на регионы России

Министерство обороны России утром воскресенья, 22 декабря, отчиталось об отражении ночных атак украинских беспилотников на пять регионов страны. Сообщение было опубликовано в официальном канале военного ведомства.

20 беспилотников сбили над территорией Орловской области, по 8 дронов — над Ростовской и Брянской областями, еще 5 — над территорией Курской области и 1 — над территорией Краснодарского края.

Ранее о «массированной вражеской атаке БПЛА» писал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Количество сбитых дронов он не назвал, но уточнил, что в результате атаки «снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь».

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал не просто о налете дронов, но о «комбинированной воздушной атаке». По его сведениям, помимо 8 беспилотников, сбитых в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, была также сбита ракета возле Миллерово.