Объект топливной инфраструктуры загорелся в Орловской области после массированной атаки БПЛА

Объект топливной инфраструктуры загорелся в Орловской области после массированной атаки беспилотников. Об этом ночью 22 декабря сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА», написал Клычков в телеграм-канале в 02:18.
По его словам, в результате атаки дронов «снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа». О пожаре на нефтебазе сообщалось после атаки беспилотников на регион 14 декабря; тогда огонь тушили в течение продолжительного времени.
О жертвах и пострадавших при атаке в воскресенье не сообщалось, на месте происшествия работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания.
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