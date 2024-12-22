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Происшествия Объект топливной инфраструктуры загорелся в Орловской области после массированной атаки БПЛА

Объект топливной инфраструктуры загорелся в Орловской области после массированной атаки БПЛА

2 969
6 комментариев

Объект топливной инфраструктуры загорелся в Орловской области после массированной атаки беспилотников. Об этом ночью 22 декабря сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА», написал Клычков в телеграм-канале в 02:18.

По его словам, в результате атаки дронов «снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа». О пожаре на нефтебазе сообщалось после атаки беспилотников на регион 14 декабря; тогда огонь тушили в течение продолжительного времени.

О жертвах и пострадавших при атаке в воскресенье не сообщалось, на месте происшествия работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания.

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ПО ТЕМЕ
Орловская область Атака беспилотников БПЛА Андрей Клычков Пожар Нефтебаза Стальной Конь
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Комментарии
6
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1 час
У нас этого добра девать некуда, а стоит копейки.
sysh
40 минут
возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Ну так переименуйте в - "Конь-Огонь" и все дела.
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