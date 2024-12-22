Объект топливной инфраструктуры загорелся в Орловской области после массированной атаки БПЛА

Объект топливной инфраструктуры загорелся в Орловской области после массированной атаки беспилотников. Об этом ночью 22 декабря сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА», написал Клычков в телеграм-канале в 02:18.

По его словам, в результате атаки дронов «снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа». О пожаре на нефтебазе сообщалось после атаки беспилотников на регион 14 декабря; тогда огонь тушили в течение продолжительного времени.