Ростовская область подверглась комбинированной воздушной атаке

Ростовская область ночь в воскресенье, 22 декабря, подверглась комбинированной воздушной атаке. Об этом сообщается в телеграм-канале врио губернатора региона Юрия Слюсаря.

Средствами радиоэлектронной борьбы было сбито и подавлено 8 беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска и ракета возле Миллерово, говорится в сообщении, опубликованном в 06:54.

По предварительной информации, пострадавших в результате падения обломков нет. Информация о последствиях атаки БПЛА на земле уточняется.