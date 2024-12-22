Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

южн.

 748мм 90%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Почему столкнулись поезда
Чем угощает Псков
Как пенсионерка подожгла банк
Куда пойти на выходных
Атака беспилотников в Казани
Елки с детьми
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Ростовская область подверглась комбинированной воздушной атаке

Ростовская область подверглась комбинированной воздушной атаке

5 029
2 комментария

Ростовская область ночь в воскресенье, 22 декабря, подверглась комбинированной воздушной атаке. Об этом сообщается в телеграм-канале врио губернатора региона Юрия Слюсаря.

Средствами радиоэлектронной борьбы было сбито и подавлено 8 беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска и ракета возле Миллерово, говорится в сообщении, опубликованном в 06:54.

По предварительной информации, пострадавших в результате падения обломков нет. Информация о последствиях атаки БПЛА на земле уточняется.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Ростовская область Атака беспилотников БПЛА Дроны Комбинированная воздушная атака Юрий Слюсарь Таганрог Взрывы
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
282502667
43 минуты
Движуха!
Гость
1 час
план какой-то кривой получился
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Новости компаний
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14