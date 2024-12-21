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Общество Пассажиры пожаловались на пыльную «Спасскую». Она вот-вот перестанет быть конечной

Пассажиры пожаловались на пыльную «Спасскую». Она вот-вот перестанет быть конечной

6 043
10 комментариев

Пассажиры метро утром 21 декабря сообщили «Фонтанке» о том, что на станции метро «Спасская» из-за пыли даже снижена видимость. Пожаловались и на грязные составы.

«Жуткая пылища стоит на станции „Спасская“. Трудно дышать, видимость ограничена, — сообщают читатели. — Составы из-под оборота на „Спасской“ приходят внутри все запыленные. Пачкается одежда». В качестве подтверждения прислали фото, на котором действительно можно рассмотреть пыль в створе тоннеля.

Источник:

Напомним, в данный момент готовится к открытию участок метро «Спасская» — «Театральная» — «Горный институт», ранее из-за подключения нового перегона «Спасскую» временно закрывали. Первый пассажирский поезд должен проехать до конца года. Проверяется работа всех систем, включая вентиляцию.

«Фонтанка» рассказывала, что в качестве ориентира для открытия станции обозначили 25 декабря, но все зависит от получения ключевых документов: заключения о соответствии и разрешения на ввод. При этом «Театральная» еще три года будет работать на прогон — то есть без выхода на поверхность.

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Комментарии
10
Гость
2 часа
Пустили пыль в глаза
Батарейкин
1 час
Может вспомнили, что к Г/институту, помимо самой станции в подземелье, нужны еще подъездные пути и спешно начали их рыть?
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