Пассажиры пожаловались на пыльную «Спасскую». Она вот-вот перестанет быть конечной

Пассажиры метро утром 21 декабря сообщили «Фонтанке» о том, что на станции метро «Спасская» из-за пыли даже снижена видимость. Пожаловались и на грязные составы.



«Жуткая пылища стоит на станции „Спасская“. Трудно дышать, видимость ограничена, — сообщают читатели. — Составы из-под оборота на „Спасской“ приходят внутри все запыленные. Пачкается одежда». В качестве подтверждения прислали фото, на котором действительно можно рассмотреть пыль в створе тоннеля.

Источник: читатель «Фонтанки»







Напомним, в данный момент готовится к открытию участок метро «Спасская» — «Театральная» — «Горный институт», ранее из-за подключения нового перегона «Спасскую» временно закрывали. Первый пассажирский поезд должен проехать до конца года. Проверяется работа всех систем, включая вентиляцию.