Минобороны высказалось об атаке украинских БПЛА на Казань

Украинские беспилотники самолетного типа атаковали в субботу, 21 декабря, с 7:40 до 9:20 объекты гражданской инфраструктуры в Казани. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники применялись с разных направлений в три волны. Три БПЛА уничтожили дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавили средствами РЭБ.