Минобороны высказалось об атаке украинских БПЛА на Казань

Украинские беспилотники самолетного типа атаковали в субботу, 21 декабря, с 7:40 до 9:20 объекты гражданской инфраструктуры в Казани. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники применялись с разных направлений в три волны. Три БПЛА уничтожили дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавили средствами РЭБ.
Об атаке БПЛА в Казани стало известно утром 21 декабря. После атаки возгорания произошли в нескольких жилых домах.
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