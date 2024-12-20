Финская SRV сообщила о продаже ТЦ «Жемчужная Плаза» в Петербурге. Ранее суд наложил арест на сделки с ним

Финский девелопер SRV продал последний актив в России компании Central Properties. Об этом сама SRV сообщила 20 декабря.

«В рамках сделки, заключенной 20 декабря 2024 года, SRV продала свой последний актив в России — 50-процентную долю в торговом центре „Жемчужная Плаза“ в Санкт-Петербурге — компании CP Invest Limited», — говорится в пресс-релизе. По данным ЕГРЮЛ Казахстана, «СП Инвест Лимитед» создана в 2022 году и зарегистрирована в Алма-Ате. Ее директором является Сергей Егоров, президент компании Central Properties. О том, что Central Properties является одним из претендентов на покупку активов SRV, сообщалось еще в 2022 году.

Еще одним владельцем торгового центра Pearl Plaza была китайская Shanghai Industrial Investment (Holdings) Co., Ltd. Как сообщает SRV, в результате сделки весь пакет торгового центра был передан CP Invest Limited.

Цена доли SRV в торговом центре составляет около 11 млн евро. Продажа не повлияет на операционную прибыль компании.

В отчете за третий квартал 2024 года SRV сообщала, что подписала договор купли-продажи своих активов и получила 12 млн евро от российского покупателя. Но тогда компания отмечала, что ключевые условия для осуществления продажи еще не выполнены.

Ранее сообщалось, что арбитраж Петербурга арестовал долю SRV в ТЦ «Жемчужная Плаза». Определение было вынесено по иску нидерландской компании Realty Holding B.V. Сообщалось, что она действует от имени компании «Гео», связанной с екатеринбургским девелопером «Проспект групп». Именно «Гео» должна была стать покупателем доли SRV в «Жемчужной Плазе». Но уже в 2024 году финский девелопер вышел из переговоров. Российская компания намерена взыскать понесенные за два года переговоров убытки.

«Фонтанка» обратилась за комментарием к Сергею Егорову о том, как наложенное судом ограничение повлияет на сделку с SRV, но на момент публикации ответ не получила.