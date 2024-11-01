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Бизнес Суд арестовал ТЦ «Жемчужная плаза». Его пыталась продать финская SRV

Суд арестовал ТЦ «Жемчужная плаза». Его пыталась продать финская SRV

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14 комментариев

Суд арестовал последний актив финского девелопера SRV в России — ТЦ «Жемчужная плаза», следует из картотеки арбитража. Определение было вынесено еще 11 октября, первым на него обратило внимание издание «Ведомости».

Определение вынесено по иску нидерландской компании Realty Holding B.V. к финской International RE Oy. В исковом заявлении Realty Holding B.V. просит признать недействительной сделку, заключенную в апреле 2023 года, о продаже и передаче финской International RE Oy 100 000 акций класса «Б» компании Netherlands Pearl Plaza B.V. и вернуть ей ценные бумаги.

В качестве обеспечительной меры нидерландская компания просила арестовать 100% долей Netherlands Pearl Plaza B.V. в уставном капитале ООО «Жемчужная Плаза» и запретить этому ООО отчуждать имущество, в том числе торговый центр «Жемчужная плаза» и земельный участок, на котором он находится.

Но поскольку Netherlands Pearl Plaza B.V. владела только половиной долей в Netherlands Pearl Plaza B.V., то суд счел достаточным наложить арест на 50% ее участия в уставном капитале ООО «Жемчужная Плаза» и запретил ООО «Жемчужная Плаза» отчуждать имущество, балансовая стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости всех активов, в том числе ТЦ и земельный участок.

Компанией Netherlands Pearl Plaza, которая является собственником «Жемчужной плазы», на конец сентября 2024 года владели в равных долях китайская Shanghai Industrial Investment Company и финская SRV Group. По данным финского реестра юрлиц, International RE Oy принадлежит SRV, таким образом, оспариваемая сделка от апреля 2023 года по сути могла являться переводом компании, владеющей 50% «Жемчужной плазы», из нидерландской в финскую юрисдикцию. В отчете за третий квартал SRV сообщала, что подписала соглашение о продаже своего пакета акций в петербургском ТЦ, но основные условия для осуществления сделки еще не выполнены.

Финский концерн с 2022 года искал покупателей для своих российских активов. Осенью 2023 года стало известно, что финны могут продать свою долю структурам екатеринбургского девелопера «Проспект групп». Последний также заявил о желании выкупить долю и у шанхайской компании. Транзакцию уже одобрили в правительственной комиссии. Но, по данным «Ведомостей», в 2024 году финская компания вышла из переговоров и договорилась о продаже актива с Central Properties, которая также сообщила о желании приобрести 50% у Shanghai Industrial Investment Company.

В отчете за третий квартал 2024 года SRV сообщает, что подписала договор купли-продажи своих активов и получила 12 млн евро от российского покупателя. «Однако ключевые условия для осуществления продажи еще не выполнены, и существует значительная неопределенность относительно их выполнения в отношении, например, официальных процессов», — говорится в документе. Поэтому актив все еще оценивается по нулевой стоимости, а полученная денежная сумма в евро представлена ​​как аванс, который подлежит возврату, если сделка не будет завершена. «SRV активно продолжает переговоры и любые необходимые действия со своим партнером с целью продажи своей доли в Pearl Plaza».

Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 15 января.

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Комментарии
14
280896530
1 час
Отняли-то не у финнов, а отняли рабочие места, зарплаты и средства к существованию простых российских работяг. Но кого их судьба нынче волнует... А финики будут знать, как в РФ бизнес идет. Не будут впредь такими наивными с бандюками.
281771186
1 час
Финам эта плаза, как слону горошина.
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