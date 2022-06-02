Финны сбрасывают активы. Холдинг SRV ведет переговоры о продаже недвижимости в России

Финский холдинг SRV ведет переговоры о продаже своих активов в России. Об этом пишет газета «Ведомости» 2 июня со ссылкой на консультантов, работавших с компанией.



Среди возможных покупателей издание называет инвестиционную компанию АФК «Система», а также инвестиционно-девелоперские компании Central Properties и «Унистрой».

