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    Финны сбрасывают активы. Холдинг SRV ведет переговоры о продаже недвижимости в России

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    Финский холдинг SRV ведет переговоры о продаже своих активов в России. Об этом пишет газета «Ведомости» 2 июня со ссылкой на консультантов, работавших с компанией.

    Среди возможных покупателей издание называет инвестиционную компанию АФК «Система», а также инвестиционно-девелоперские компании Central Properties и «Унистрой».

    Общий портфель SRV Russia превышает 500 000 кв. м Она владеет долями в торгово-развлекательных центрах «Охта молл», и «Жемчужная плаза» в Петербурге, а также 4Daily в подмосковных Мытищах и др. Компания планировала в 2023 году начать строить в Петербурге многофункциональный центр «Охта 5.x».

    После начала спецоперации на Украине SRV Group у себя на сайте сообщила, что она намерена «сократить финансовые операции на российском рынке за счет продажи долей в трех торговых центрах».

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