Игоря Кириллова похоронили на территории мемориала в Мытищах. Белоусов и Шойгу простились с генералом

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу простились с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорем Кирилловым, похороны которого состоялись в пятницу, 20 декабря, в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Прощание с погибшим в результате теракта генерал-лейтенантом состоялось на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ, расположенного в Мытищах.
Президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отправили на церемонию прощания с Кирилловым венки. Кроме того, венки прислали ветераны войск РХБ защиты «Содружество офицеров» и госкорпорация «Росатом».
Теракт произошел 17 декабря. По данным следствия, военачальник погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Причиной взрыва СК называет заложенное в самокат взрывное устройство. Reuters сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Басманный районный суд Москвы арестовал уроженца Республики Узбекистан Курбонова Ахмаджона Алижона угли, подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова. Что известно о теракте, читайте в материале «Фонтанки».
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.