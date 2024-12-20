Игоря Кириллова похоронили на территории мемориала в Мытищах. Белоусов и Шойгу простились с генералом

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу простились с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорем Кирилловым, похороны которого состоялись в пятницу, 20 декабря, в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Прощание с погибшим в результате теракта генерал-лейтенантом состоялось на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ, расположенного в Мытищах.

Президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отправили на церемонию прощания с Кирилловым венки. Кроме того, венки прислали ветераны войск РХБ защиты «Содружество офицеров» и госкорпорация «Росатом».