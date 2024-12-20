Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 84%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Игоря Кириллова похоронили на территории мемориала в Мытищах. Белоусов и Шойгу простились с генералом

Игоря Кириллова похоронили на территории мемориала в Мытищах. Белоусов и Шойгу простились с генералом

2 855
9 комментариев

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу простились с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорем Кирилловым, похороны которого состоялись в пятницу, 20 декабря, в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Прощание с погибшим в результате теракта генерал-лейтенантом состоялось на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ, расположенного в Мытищах.

Президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отправили на церемонию прощания с Кирилловым венки. Кроме того, венки прислали ветераны войск РХБ защиты «Содружество офицеров» и госкорпорация «Росатом».

Теракт произошел 17 декабря. По данным следствия, военачальник погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Причиной взрыва СК называет заложенное в самокат взрывное устройство. Reuters сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Басманный районный суд Москвы арестовал уроженца Республики Узбекистан Курбонова Ахмаджона Алижона угли, подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова. Что известно о теракте, читайте в материале «Фонтанки».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD7
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Отец Родной
1 час
Как писал классик - некто всегда возвращается на место преступления
Ref
57 минут
Жил в не престижном районе, ходил без охраны. А вот подследственного Тимура Иванова охраняли 16 чел. ССО и жил он в закрытом посёлке по соседству со святейшим Патриархом...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Новости компаний
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ТОП 5
Новости компаний
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45