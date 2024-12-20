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Происшествия В Петербурге больше суток искали девочку-подростка, которая не вернулась из школы

В Петербурге больше суток искали девочку-подростка, которая не вернулась из школы

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2 комментария

В Петербурге нашли 13-летнюю школьницу, которая в середине недели ушла из школы и не появлялась дома более суток. По данным «Фонтанки», причиной недетского решения могла стать ее успеваемость.

Об обнаружении подростка сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». «Найдена. Жива», — говорится в сообщении. К поискам были привлечены волонтеры.

По данным «Фонтанки», родные девочки забили тревогу еще 18 декабря. В 14:30 она вышла из школы в Невском районе, а вечером родные обратились в полицию. Как выяснилось, квартиру девочка покинула с вещами. Поводом могли стать вопросы о её школьной успеваемости.

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Комментарии
2
Гость
19 минут
А сколько таких еще не озвученных по все России? За чем им учиться?
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