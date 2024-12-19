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Происшествия В Петербурге ищут девочку-подростка, ее нет больше суток

В Петербурге ищут девочку-подростка, ее нет больше суток

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10 комментариев

Девочка-подросток вышла из школы в сторону дома, но так до него и не дошла. Ребенка ищут с привлечением волонтеров.

О поисках 13-летней Юлии сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Пост с фото ребенка появился в соцсетях отряда час назад. Девочка ростом 151 см, худая, со светло-русыми волосами. Она была одета целиком во все черное, включая рюкзак.

По данным «Фонтанки», Юля пропала накануне. В 14:30 она вышла из школы в Невском районе. Родители обратились в полицию тем же вечером.

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Комментарии
10
Гость
1 час
Очень надеюсь, что к её исчезновению не причастен очередной "незаменимый" специалист, а это простой подростковый эксцесс
El&na
54 минуты
Очень надеюсь, что жива и здорова! Пусть лучше это будут подростковые приключения. Родителям терпения и сил!!!
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