В Грузии пообещали внести поправки в закон об иноагентах

Генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что власти Грузии пообещали внести поправки в закон об иноагентах, который вызвал волну протестов в стране весной этого года. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает Sputnik Грузия.

На пресс-конференции, состоявшейся в Тбилиси, Берсе отметил, что для подготовки поправок в закон будет организована специальная рабочая группа, в которую войдут представители Грузии и эксперты Совета Европы и Венецианской комиссии.

Напомним, грузинский парламент 14 мая этого года принял в окончательном, третьем чтении законопроект об иноагентах. Заседание проходило на фоне драк и протестов.

3 июня Закон «О прозрачности иностранного влияния» вступил в силу. Его подписал спикер парламента Грузии.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркивал, что ЕС готов лишить Грузию европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон об иноагентах не отменят.