В петербургском специализированном детсаду пандус появился только после вмешательства прокуратуры

Во Фрунзенском районе Петербурга в специализированном детском саду установили пандус, но только после вмешательства прокуратуры. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 20 декабря.

Источник: Прокуратура г. Санкт-Петербурга

В учреждении для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата имелось лишь гусеничное устройство, которое не могло полностью решить проблему доступа в здание малышей на инвалидных колясках.

В результате проверки исполнения законодательства о социальной защите детей-инвалидов в детсаду установили временную наклонную площадку. В дальнейшем ее заменят на постоянный пандус.