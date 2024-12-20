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Происшествия Задержан гендиректор «Корпорации развития Курской области»

Задержан гендиректор «Корпорации развития Курской области»

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17 комментариев

Задержан генеральный директор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, он подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Необоснованное расходование бюджетных средств превысило 173 млн рублей. Об этом сообщает 20 декабря ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Лукина задержали сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по части 3 статьи 285 УК РФ. МВД будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По этому же делу в СИЗО уже находится заместитель гендиректора «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин.

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Курск Курская область Злоупотребление должностными полномочиями
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Комментарии
17
ДЕД
1 час
Шо, опять?🥱
Cashmare
1 час
ухты, рыть окопы - теперь называется развитием, а бригада землекопов - корпорацией по развитию. клининг-менеджер нервно курит в сторонке, причем сразу всю пачку, не распечатывая
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