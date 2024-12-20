Задержан гендиректор «Корпорации развития Курской области»

Задержан генеральный директор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, он подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Необоснованное расходование бюджетных средств превысило 173 млн рублей. Об этом сообщает 20 декабря ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Лукина задержали сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по части 3 статьи 285 УК РФ. МВД будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.