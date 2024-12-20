Атланты и Исаакий побелели

Резкий перепад температур в Петербурге по-своему украсил город. Каменная архитектура побелела. Фотографии публикует 20 декабря канал «АстроФотоБолото».
Воздух нагревался быстро, а менее теплопроводный гранит оставался холодным, и влага, оседая на нём, превращалась в иней. В итоге ночью белыми стали многие мосты, набережные, здания, в том числе Исаакиевский собор и Александровская колонна, стены Главного штаба и даже атланты.
Синоптики вчера предупреждали о вероятных гололедно-изморозевых отложениях. Местами прошёл ледяной дождь. Сегодня в Петербурге аномально тепло и сыро.
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