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Город Атланты и Исаакий побелели

Атланты и Исаакий побелели

5 490
2 комментария

Резкий перепад температур в Петербурге по-своему украсил город. Каменная архитектура побелела. Фотографии публикует 20 декабря канал «АстроФотоБолото».

Воздух нагревался быстро, а менее теплопроводный гранит оставался холодным, и влага, оседая на нём, превращалась в иней. В итоге ночью белыми стали многие мосты, набережные, здания, в том числе Исаакиевский собор и Александровская колонна, стены Главного штаба и даже атланты.

Синоптики вчера предупреждали о вероятных гололедно-изморозевых отложениях. Местами прошёл ледяной дождь. Сегодня в Петербурге аномально тепло и сыро.

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Комментарии
2
Гость
55 минут
Колонна - Александровская. Потому что она - в честь Александра, а не в честь Александрии.
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