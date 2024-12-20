Приключения «Ленфильма». За 10 лет прибыль ему приносила только продажа активов

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







За последнее десятилетие «Ленфильм» не снял ни одного фильма, который бы окупил в кинопрокате затраты на него. Чиновники открыто заявляют, что ждать от студии блокбастеров нет смысла. Однако иногда цифры сборов в кинотеатрах ленфильмовских кинолент просто удручают.

18 декабря прошла открытая процедура защиты проектов российских киностудий, претендующих на получение субсидий от государства. «Ленфильм» представлял фильм «Один на всех» о трудной судьбе ребенка во время войны. Правда, опыт показывает, что даже десятки миллионов из бюджета не приносят главного — прибыли, финансовой самостоятельности и возможностей вкладываться в свое развитие, а не ходить с протянутой рукой по миру.

История коммерческих успехов «Ленфильма» как минимум последних десяти лет связана с кинопроизводством не напрямую. Из нескольких десятков лент, заявленных и снятых с 2014 года, до широкой публики дошли единицы, а в прокате провалились все. Крупнейшие доходы записывались в бухгалтерской отчетности лишь в строке «Продажа внеоборотных активов» — это когда компания в 2020 году продала свою недвижимость на Тамбасова за 1,5 млрд рублей.

На прошлой неделе стало известно об очередной, уже четвертой, смене руководителя студии за минувшие 10 лет. Редко кому из них удавалось уходить без скандала. Предпоследний, Эдуард Суворов, был уволен Минкультом спустя всего три месяца работы, хотя с ним подписывали трехлетний контракт. Его предшественник, Федор Щербаков, — в розыске. А новая руководительница Надежда Андрющенко — прежняя глава службы безопасности студии. Так что проблем «сверху» на «Ленфильме» давно хватает.









«Фонтанка» проанализировала финансовую отчетность «Ленфильма» и изучила прокатную судьбу всех его картин с 2014 года. За основу брались данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). Его оператором выступает Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино, его учредитель — Правительство РФ), который аккумулирует сведения о каждом проданном билете во всех кинотеатрах России.

Общий вывод такой: любое нормальное коммерческое предприятие с такой бухгалтерской историей уже бы давно ликвидировали. Творческие успехи, один из критериев которых — кассовые сборы, заставляют задуматься, возможно ли было вести дела еще хуже. Ведь ни один из снятых фильмов, чья статистика отражена в рейтингах Фонда кино, не окупился в прокате, а большинство оставили после себя долги в десятки миллионов и сотни миллионов потраченных бюджетом субсидий.

Всему есть объяснение

Источник в отрасли, ознакомившись с результатами анализа деятельности «Ленфильма», обратил внимание на то, что его печальные результаты не уникальны — все крупные студии, выпускающие серьезные авторские фильмы, находятся примерно в одинаковой ситуации. Им всем не хватает денег на маркетинг и продвижение своей продукции, а серьезное искусство всегда жило за счет меценатов и государства.

Еще один эксперт петербургской киноиндустрии подчеркивает: все цифры в ЕАИС, которые касаются результатов проката картин «Ленфильма», — верные. Хотя необходимо делать скидку на то, что кроме кинотеатров доходы приносит также продажа прав на фильмы телеканалам и стриминговым сервисам. И тем более необходимо учитывать, что случай с каждым фильмом — уникальный и заслуживает отдельного рассмотрения.

Точных данных о том, сколько снятые фильмы приносят «Ленфильму», нет. Судить о них можно лишь по строке «Поступления арендных, лицензионных, комиссионных платежей, роялти» в бухгалтерской отчетности. Этот показатель действительно сильно растет в последние годы (и это очень хорошие новости), однако пока этих доходов не хватает на то, чтобы покрыть потребности студии, не говоря уже о том, чтоб иметь возможность инвестировать самостоятельно в новые кинопроекты. Кстати, еще одна хорошая новость — ликвидация долгового ярма, взваленного на плечи «Ленфильма» в 2014 году. Распродажа активов дала возможность экономить по 130–150 млн в год, что очень позитивно сказалось на экономике компании.









Впрочем, профильные чиновники ясно дают понять: коммерческой выгоды от работы «Ленфильма» они не ждут.

«Важный нюанс — мы выделяем деньги на проекты. В целом „Ленфильм“ должен стать неким культурным пространством, где появится достаточное количество образовательных проектов и в котором будет, я надеюсь, сниматься много дебютного кино. Будем воспитывать молодежь, — рассказывала министр культуры Ольга Любимова. — Мы очень хотим, чтобы на киностудии была возможность проводить время посетителям разного возраста, всем, кто любит кино. Для этого должна быть вся инфраструктура — кинотеатр, музей, выставочное пространство, книжный магазин, кафе. Планируется открыть и благоустроить пешеходную зону для горожан между павильонами. Хочется, чтобы там появились детские студии, которые рассказывают об истории отечественного и зарубежного кино. Конечно, там должно быть и музеефицированное пространство, потому что это место достойно того, чтобы рассказать его историю».

«Мы не хотим делать здесь коммерческий торговый центр. Мы хотим, чтобы люди там занимались творчеством», — пожалуй, эти слова министра как нельзя лучше описывают отношение и ожидание чиновников от «Ленфильма», хотя и не объясняют, как на нем появляются откровенно коммерческие проекты, которые, впрочем, тоже проваливаются в прокате.

Вот такое кино

С 2012 года киностудией руководил Эдуард Пичугин. Он же выступал продюсером большинства фильмов, выходивших в прокат.









Впрочем, приглашение именитых продюсеров и активное участие в продвижении фильмов уже нового гендиректора, Федора Щербакова, ситуацию улучшить не смогли.

О тяжелых судебных тяжбах и отчаянном положении «Ленфильма», вызванном во многом менеджерскими просчетами, «Фонтанка» уже писала. Фактически, «проев» деньги от 1,5-миллиардного кредита ВТБ и от продажи 10 гектаров на Тамбасова, студия пришла к тому же, с чего начинала: зарабатывать, собственно, на фильмах у нее катастрофически не получается.

















В целом с 2014 года Минкульт выдал 59 свидетельств национального фильма картинам производства «Ленфильма». При этом в нем, к примеру, присутствует «Воздух», участие в котором петербургской студии было хоть и важным, но не ключевым. Это самый кассовый фильм в списке, собравший 502 млн рублей в кинотеатрах. Но на производство картины было потрачено не менее 608 миллионов, из которых 405 — безвозвратные госсубсидии.

Из 60 полученных свидетельств художественных фильмов только 37 (один — анимационный). Причем 12 из них — старые фильмы, выпущенные с 1936-го по 1994 год. Итого остается 25. Минус еще одна короткометражка «Трезорка». Итого номинально по 2,5 фильма в год.

При этом бросается в глаза, что далеко не все фильмы на слуху — даже у самых заядлых киноманов. Секрет в том, что многие из них так и не дошли до зрителя. К примеру, Эдуард Пичугин вместе со Светланой Кармелитой на питчинге Минкульта еще в 2016 году представляли фильм «Эликсир бессмертия» режиссера Юрия Фетинга, создателя второй части «Улицы разбитых фонарей». Фильм про особый гриб, который дает бессмертие. Группа молодежи снимает про него документальный фильм, и главный герой, чтобы добиться расположения девушки, стремится стать его режиссером. «Эликсир бессмертия» прошел во второй тур, но в последнем третьем, когда решалась судьба субсидий, провалился и не попал даже в резерв. Его свидетельство формально действовало еще до 2019 года, но, кажется, это уже не актуально.

Еще короче была история экранизации книги Александра Файна «Мальчики с Колымы». Она дошла до стадии синопсиса, который начинался так:

Заместитель Министра северных территорий Сергей Владимирович Михалев возвращается из Торонто, где он возглавлял российскую правительственную делегацию на Международном форуме по комплексному освоению Севера. Михалев — высокий, спортивного телосложения мужчина с седым ежиком и бугристыми надбровьями. Деформированный нос, мощная шея со складкой ниже затылка выдает в нем бывшего боксера.

В ту пору главный редактор «Ленфильма» Светлана Кармелита рассказывала «Фонтанке», что уже даже начался было писаться сценарий, но дальше этого дело с мертвой точки не сдвинулось. От фильма остался только номер свидетельства.

Активно сотрудничал с «Ленфильмом» актер и писатель Иван Охлобыстин. В качестве актера он принял участие в легкой комедии «Золотые соседи». Данных о его бюджете в открытом доступе нет, но в 2018 году «Ленфильм» объявлял конкурсы по поиску сотрудников съемочной бригады и технические работы для этого фильма на 4,8 млн рублей. Очевидно, что это лишь малая часть расходов на фильм (комитет по культуре Петербурга выделял на него субсидию в 17,5 млн рублей), но даже ее не удалось покрыть сборами в 409 кинотеатрах по всей стране — всего 2,5 миллиона.

Во второй раз Иван Охлобыстин решил попробовать себя уже в качестве режиссера, экранизировав собственную книгу «Запах фиалки». Сюжет описывали так: «Патриотическая картина о событиях в Сирии, как хипстер полюбил Родину». А название такое, «Запах фиалки», потому что перед взрывом бомбы возникает именно этот аромат, объяснял автор.

Картина заявлялась на федеральные субсидии дважды. В 2016 году просто не прошла, а в 2018 году сумела попасть в резерв, но, видимо, на этом все. Больше повезло с городским комитетом по культуре, который дал на «Запах фиалки» 22 миллиона. Однако фильмом книга Охлобыстина так и не стала. Единственный, кажется, кто остался не внакладе, — режиссер Станислав Мареев, которому «Ленфильм» успел заказать доработку сценария «Запаха фиалки» за 1,1 млн рублей и услуги режиссера за 4,6 миллиона.

С этим фильмом и субсидиями на него вообще получилось интересно. Несмотря на то, что удостоверение на него выдавалось «Ленфильму», заявку на субсидию в городской комитет по культуре подавало АНО «Центр Кинематографии» (как и на «Золотых соседей»). Дело в том, что субсидии на фильмы Смольный в те годы давал только некоммерческим организациям, хотя бы и формально. Единственным учредителем «Центра кинематографии» был действующий на тот момент глава «Ленфильма» Эдуард Пичугин, а директором — Елена Ветчинкина, начальник отдела аренды киностудии.

Поскольку фильм так и не был снят, в 2019 году «Центр кинематографии» вернул в бюджет 15 млн рублей — субсидию за вычетом уже понесенных расходов. Однако чиновники решили, что, раз обязательства не были выполнены, вернуть надо все 22 миллиона. Дело прошло три инстанции, дополнилось встречным иском от АНО к комитету, но итогом стала необходимость вернуть уже потраченные 7 миллионов. За всем этим остался не отвеченным вопрос: почему деньги на фильм получило АНО Эдуарда Пичугина, а услуги режиссера оплачивал сам «Ленфильм»?

Не менее скандально завершилась и история художественного фильма «Халхин-Гол». Начиналась она со встречи Владимира Путина с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулги. Он и предложил российскому президенту идею совместной картины о знаменитом военном эпизоде, с которого началось восхождение полководческой звезды Георгия Жукова.

Затем Эдуард Пичугин на встрече в 2018 году с в ту пору министром культуры Владимиром Мединским сообщил, что для фильма пишется сценарий, и попросил министерство оказать консультационные услуги, чтобы не исказить историческую действительность. Для этого продюсер был направлен в Российское историческое общество под председательством Сергея Нарышкина (главы Службы внешней разведки) и курируемый им же фонд «История отечества».

В итоге этот фильм не вышел, в списке поддержанных «Историей отечества» его тоже нет, а автор сценария Олег Снежкин до сих пор судится с «Ленфильмом» за 4 млн рублей, выданных ему за работу. Дело прошло четыре инстанции, включая суд по интеллектуальным правам, каждая из которых подтвердила, что сценарий был написан в срок, а требование «Ленфильма» вернуть деньги не обосновано.

Не все фильмы «Ленфильма» не оправдали ожиданий своих создателей по своей вине. Гигантский провал киноиндустрии во время коронавируса ударил по триллеру «Чужая жизнь» Виктора Татарского. Его премьера была запланирована изначально на 2018 год, но по ряду причин откладывалась. Окончательной датой выхода на экраны был назначен злополучный март 2020 года.

В итоге премьера состоялась на сайте Fontanka.ru в рамках проекта «Без антракта», и посмотрело его около 13 тысяч зрителей. Никаких других данных о прокате этой картины нет, а посмотреть его также можно лишь в интернете.

Есть совсем необъяснимые вещи. Что, например, случилось с еще одним проектом Эдуарда Пичугина — «ХЭППИ-ЭНДА НЕ БУДЕТ» про гнетущие реалии 1990-х от режиссера Ксении Баскаковой — совершенно непонятно. Заявлялся даже его бюджет — 58 млн рублей, в 2017 году он прошел две стадии отбора на субсидии, но в заключительной попал лишь в резерв.

Зато Ксении Баскаковой все же удалось снять на «Ленфильме» фильм «Птица» с Иваном Охлобыстиным в главной роли и со звездным составом участников саундтрека, включая «Мумий Тролль» и «Наутилус Помпилиус». Фильм получил субсидию в 25 млн рублей и при общем бюджете в 40 миллионов в 63 кинотеатрах собрал всего 637 тысяч рублей.

Крайне мало информации о двух подходах к «Ленфильму» широко известного в узких кругах режиссера Андрея Щербинина. Сперва в 2017 году студия получала удостоверение для его фильма «Трое», а в 2020-м — «Одиссея». Оба раза сроки действия удостоверений истекли без каких-либо следов начала работы, а свой самый известный и даже в чем-то культовый «Лучшие в аду» Щербинин снимал уже на студии «Аурум» Евгения Пригожина. Можно лишь гадать, были ли эти два фильма прообразами будущих картин «Турист» и «Бухта Глубокая», но в любом случае стоит констатировать: сотрудничество с «Ленфильмом» у батального режиссера не задалось.

Ничем окончился и проект «Эвакуация» плодовитого «криминального» дуэта сценариста Андрея Тумаркина и режиссера Армена Назикяна.

Еще мистичнее судьба сказочного фильма «Дар» режиссера Сергея Карандашова по повести Александра Курляндского «Моя бабушка — ведьма». Городской комитет по культуре дал ему субсидию в 15 млн рублей, а Минкульт — еще 1,5 миллиона уже непосредственно на организацию проката. Фильм поездил по фестивалям, собрал множество восторженных отзывов. Однако никаких следов коммерческого проката «Дара» в кинотеатрах отыскать не удалось. Зато известно, что «Ленфильму» пришлось вернуть комитету 3 млн рублей из субсидии, за которые он не смог отчитаться перед чиновниками.

Должно быть какое-то объяснение странной ситуации с прокатом самой свежей картины «Ленфильма» — «Последняя цена». Режиссер Наур Гармелия рассказывает притчу об абхазской семье, которая хотела разбогатеть, выращивая фундук, но столкнулась с бандитами, ворующими орехи у честных тружеников. Бюджет картины неизвестен, ясно только, что фильм не получил субсидии Минкульта, будучи лишь включенным в резерв. «Последняя цена» стартовала в мае 2024 года, но почему-то только в одном кинотеатре и лишь один раз. Затем его один раз показали в июне, а потом еще раз в августе. Почему так и связано ли это как-то с тем, что в марте 2024 года продюсер фильма Федор Щербаков был заочно арестован и теперь живет за границей, — публично не объяснялось.

Самым дорогим из пока что вышедших фильмов стали «Учености плоды» — 218 млн рублей бюджет, из которых как минимум 50 миллионов — субсидии. Казалось, что могло пойти не так с таким звездным коллективом? Режиссер, автор сценария и продюсер Игорь Угольников также сыграл роль одного из отрицательных персонажей. Кроме него там играют Сергей Безруков, Федор Бондарчук и депутат петербургского парламента Анастасия Мельникова. В общей сложности фильм крутили в течение 2021, 2022 и 2023 годов в 337 кинотеатрах примерно 3 тыс. раз. Это, конечно, не «Чебурашка», которого крутили в 2,5 тысячах кинотеатров, но вполне прилично. И сборы в 3 с небольшим миллиона рублей не поддаются никакому объяснению.

Самым кассовым фильмом десятилетия для «Ленфильма» стал «Петербург. Только по любви» при участии Ренаты Литвиновой, Авдотьи Смирновой, Сергея Сельянова и с блестящим Михаилом Боярским. Картина обошлась вчетверо дешевле «Учености плодов» и всего в 149 кинотеатрах собрала больше 17 миллионов. Разумеется, такой результат не мог поправить финансовые дела «Ленфильма», но стоит признать это самым большим достижением Эдуарда Пичугина как продюсера.

Вообще анализ фильмов «Ленфильма» последнего десятилетия показывает, что присутствие звезд первой величины — далеко не залог успеха фильма. Тот же Юрий Гальцев в «Разводе по собственному желанию» при бюджете в 41 млн рублей (25 — субсидии) принес Эдуарду Пичугину всего 600 тысяч сборов. Не помогают, как «Мальчику русскому» и «Учености плодам», и повсеместное признание на российских и международных кинофестивалях. Ну и уж тем более не помогают госсубсидии. Как, например, «Ленинградский вальс», которому Минкульт и комитет по культуре Петербурга покрыли 105 млн рублей из 128 миллионов общего бюджета, а на выходе получилось всего 9 млн рублей выручки.

Отдельно необходимо поговорить про условный коммерческий успех документальных фильмов. Понятно, что кино с названиями вроде «Ростех», «Калашников», «Связь через века (К 100-летнему юбилею Академии связи)» или «Следственный комитет» должны сами себя кормить. А вот на исторические и тематические картины уже нужно получать субсидии.









Примечательно, что Смольный до недавних пор принципиально выдавал субсидии только некоммерческим организациям, то есть в форме Автономной некоммерческой организации (АНО), коим «Ленфильм» не является. Во многом поэтому во многих документальных проектах студия выступает в партнерстве с такими АНО. Например, тот же «Центр кинематографии» Эдуарда Пичугина или «Киномельница», чьим совладельцем и гендиректором долгое время являлись также сотрудники «Ленфильма».

Конечно, бюджеты у документальных фильмов зачастую на порядки меньше, чем у художественных, но если можно заработать и на них — почему бы нет.

Отдельной строкой проходят съемки проектов по заказу телеканалов, как, например, «Золушка» для «России». А также культурно-просветительские проекты вроде «Курс семинаров и мастер-классов для начинающих российских сценаристов и режиссеров-дебютантов „Ленфильм-дебют“ в 2021 и 2022 гг.» за 10 млн рублей субсидий или «Выставка к 80-летию кинорежиссера Динары Асановой» за 4 миллиона.

Также стоит учитывать и доходы «Ленфильма» от показов его фильмов в стриминговых сервисах. Оттуда тоже приходят небольшие, но деньги. Еще один источник доходов — показы старых фильмов, недаром в последнее время так много из них получают свежие удостоверения.