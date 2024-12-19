«Единственный раз, когда смерть почувствовал». Пассажир поезда из Мурманска рассказал о происшествии

Двухэтажный пассажирский поезд № 11, следовавший из Мурманска в Петербург, накануне столкнулся с грузовым составом на станции Княжая. По последним данным, из 326 пассажиров пострадал 31 человек, известно о двух погибших. «Фонтанка» 19 декабря поговорила с одним из пострадавших, который сейчас находится в больнице.

Пассажир Михаил (имя изменено по просьбе собеседника) ехал в третьем вагоне на втором этаже поезда № 11. За всю жизнь мужчина пережил три аварии, а 18 декабря произошла четвертая.

«Мне повезло ещё. Это четвертый раз в аварии — [до этого] три ДТП было. Но это единственный раз, когда я смерть почувствовал. То есть такой сильный удар был, это даже не машина. Сначала первый удар, потом второй», — рассказывает собеседник.

Михаил вышел из купе за чаем, когда произошло столкновение с грузовым составом. По словам мужчины, из-за первого удара вагон начал сотрясаться, попутно перед лицом пассажира начали складываться перегородки, но он крепко держался за перила. Уже после второго удара все начали падать, и Михаил оказался на полу.

Как отмечает собеседник, после того как он упал, его тело зажало между стенками купе. Особенно пострадала рука — мужчине казалось, что ее вовсе оторвало, но на деле был вывих. По воспоминаниям Михаила, он лежал на полу в течение 20 минут и постепенно замерзал, а рядом с ним находились другие пострадавшие — одни просили о помощи, другим удалось встать самостоятельно. При этом мужчина говорит, что особой паники в вагоне не было: после столкновения с грузовым поездом люди начали помогать друг другу и собирать свои вещи.

«Меня подняли ребята. <…> Со второго этажа по моей просьбе мне скинули куртку, шапку, ботинки, телефон. Еле ковылял, а рука у меня просто висела — вышибло руку из-за этого (столкновения. — Прим. ред.)», — объясняет Михаил.

Пассажир добавил, что успел вместе с остальными помочь женщине, которая лежала под одной из кроватей в купе. А потом все надели куртки и вышли на улицу. Оттуда пострадавшие увидели, что вагон лежит на снегу полубоком, одну из его стен снес грузовой состав, а вокруг были разбросаны оторвавшиеся конструкции поезда. За 10–15 минут пассажиры дошли до станции, а оттуда их забрала скорая помощь. Собеседника «Фонтанки» увезли в больницу.

Сейчас Михаил находится в медучреждении города Полярные Зори. Врачи наложили ему гипс на левую руку. По словам мужчины, персонал в больнице хороший, а со стрессом он справляется, читая стихотворения себе и другим пациентам.