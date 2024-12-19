И на «Проспект Маршала Жукова» тоже. Красную линию метро планируют не только в сторону Пулково

Напомним, в схемах Смольного много лет есть два варианта продолжения красной линии метро. Один — на запад в сторону станции «Проспект Маршала Жукова» в районе Авангардной улицы через станцию «Александрино». Второй — на юг в «Пулково», именно он сейчас в приоритете в связи с планами города строить линию к «Экспофоруму» и «Технологической долине». Впрочем, город уже заявил, что регионального бюджета на это не хватит, от федерального центра рассчитывает получить полтриллиона рублей.