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Город И на «Проспект Маршала Жукова» тоже. Красную линию метро планируют не только в сторону Пулково

И на «Проспект Маршала Жукова» тоже. Красную линию метро планируют не только в сторону Пулково

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7 комментариев

Смольный готовится утвердить проект планировки для продолжения Кировско-Выборгской линии. Но не к «Пулково», а в другую сторону.

Проект постановления опубликован 19 декабря. Согласно ему, речь идет об участке красной лини от пока конечной станции «Проспект Ветеранов» до станции «Проспект Маршала Жукова». Его протяженность — 3,45 км, пропускная способность — 40 пар поездов в час.

Напомним, в схемах Смольного много лет есть два варианта продолжения красной линии метро. Один — на запад в сторону станции «Проспект Маршала Жукова» в районе Авангардной улицы через станцию «Александрино». Второй — на юг в «Пулково», именно он сейчас в приоритете в связи с планами города строить линию к «Экспофоруму» и «Технологической долине». Впрочем, город уже заявил, что регионального бюджета на это не хватит, от федерального центра рассчитывает получить полтриллиона рублей.

Однако и «западное» продолжение осталось в программе развития метро, которую готовил для города ЛМГТ.

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Комментарии
7
Ганс-Дитрих Геншер
13 минут
вот она, красная линия)
Бинго!
8 минут
Когда-то по Ветеранов собирались вести метро на наземной эстакаде.
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