«Это не блажь и не лень — это диагноз». Почему мать могла оставить ребенка в петербургском ТРК

Мать, которая оставила новорожденного в ТРК «Порт Находка», проявила заботу о сыне, несмотря на свое состояние. О том, что женщина страдает постродовой депрессией, журналистам сообщил ее муж. Позже стало известно о задержании женщины. Но это вряд ли улучшит ее здоровье.

О том, что такое постродовая депрессия и как с ней бороться, рассказала телеграм-каналу «Фонтанка SPB Online» психолог и психиатр благотворительного фонда «Родительский мост» Ирина Кочербаева.

«Как понять, что человек болен? Если в течение двух недель плохое настроение без единого светлого промежутка. Ни одной минуты хорошего настроения. Либо заедает, либо не ест. Нет желаний, кроме как лежать, нет сил. Постродовая депрессия — психическое состояние, которое, по разным версиям, возникает либо на гормональном фоне, либо из-за скрытого личностного неосознаваемого конфликта, либо из-за отсутствия готовности к материнству», — рассказывает Ирина Кочербаева.

«Это не блажь и не лень — это диагноз. То, что она оставила ребенка в относительно безопасном месте, говорит о том, что ребенок для нее важен и она не хотела причинить ему еще больший вред. А для самой женщины сейчас вредно оставаться без медицинской помощи», — добавила эксперт.

Лечение постродовой депрессии зависит от тяжести состояния и может быть только медикаментозным или сочетать медикаменты и психологическую помощь. В некоторых случаях требуется госпитализация. Длительность лечения, по словам Ирины Кочербаевой, составляет от 12 до 20 месяцев.

Сообщение о найденном младенце поступило в 112 около полудня. На коляске была записка, предположительно от матери, в которой сообщалось: «Мама не вернется. Позаботьтесь о нем». Правоохранители передали ребенка медикам, а 35-летнюю женщину доставили в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

Как писала «Фонтанка», 35-летняя жительница Петербурга привезла ребенка в ТРК «Порт Находка» в Рыбацком, оставила его там на одном из этажей и уехала. Мальчика нашел персонал ТРК. Сразу же на место были вызваны скорая и полиция.

Женщину вскоре задержали. Отец ребенка сказал «Фонтанке», что «малыш вернется в семью».