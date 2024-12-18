«Один человек зажат внутри вагона»: в РЖД рассказали о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области

Человек оказался зажат внутри вагона после столкновения поездов в Мурманской области. Об этом 18 декабря сообщает официальный telegram-канал РЖД.

«Один человек оказался зажат внутри вагона. Ведутся спасательные работы», — уточнили в РЖД.

В МЧС России опубликовали информацию о 14 пострадавших во время происшествия. По данным РЖД, четыре человека, в том числе проводник поезда, находятся в тяжелом состоянии. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила об одном пострадавшем подростке. У ребёнка черепно-мозговая травма, переломы.

«Пострадавших среди членов локомотивных бригад нет. Проводники оказывают пассажирам необходимое содействие и помощь», — уточнили в РЖД.

Сейчас к месту происшествия едут четыре восстановительных поезда. Помимо этого, под руководством главы РЖД Олега Белозёрова создан оперативный штаб.

Столкновение пассажирского поезда № 11 «Мурманск — Санкт-Петербург», в котором ехали 326 человек, с грузовым составом произошло в 16:15 на станции Княжая.

Больше подробностей — в онлайн-трансляции «Фонтанки».