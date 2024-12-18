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Происшествия МЧС: При столкновении поездов под Мурманском пострадали 14 человек

МЧС: При столкновении поездов под Мурманском пострадали 14 человек

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3 комментария

Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового составов увеличилось до 14. Об этом сообщает МЧС России.

Источник «Фонтанки» подтверждает информацию о 14 пострадавших, однако отмечает, что это число не окончательное. Детей среди тех, кто получил травмы, по предварительным данным, нет.

По информации «Фонтанки», на данный момент известно, что три человека находятся в тяжелом состоянии. Всего, по последней информации, десять человек госпитализированы, четверым помощь оказали на месте.

18 декабря в 16:15 на станции Княжая произошло боковое столкновение пассажирского и грузового поездов. В поезде № 11 Мурманск — Санкт-Петербург ехали 326 человек. Предварительно, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, а также вагоны грузового состава.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию.

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Комментарии
3
Dr. Jones
59 минут
Хочу пожелать всем поправиться, и чтобы эта авария была в результате без смертельных жертв.
Гость
42 минуты
"под Мурманском".... ну как бы это южнее Кандалакши вообще то
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