МЧС: При столкновении поездов под Мурманском пострадали 14 человек

Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового составов увеличилось до 14. Об этом сообщает МЧС России.

Источник «Фонтанки» подтверждает информацию о 14 пострадавших, однако отмечает, что это число не окончательное. Детей среди тех, кто получил травмы, по предварительным данным, нет.

По информации «Фонтанки», на данный момент известно, что три человека находятся в тяжелом состоянии. Всего, по последней информации, десять человек госпитализированы, четверым помощь оказали на месте.

18 декабря в 16:15 на станции Княжая произошло боковое столкновение пассажирского и грузового поездов. В поезде № 11 Мурманск — Санкт-Петербург ехали 326 человек. Предварительно, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, а также вагоны грузового состава.