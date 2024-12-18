Пассажирский поезд столкнулся с грузовым по пути в Петербург. Есть пострадавшие

Пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом около станции Княжая Мурманской области. Внутри находилось 326 пассажиров. Есть пострадавшие. После столкновения с рельсов сошли три вагона двухэтажного пассажирского поезда и грузовой состав.
Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Движение на участке приостановлено — со станций Кандалакша и Кемь направлены восстановительные поезда, пишут в РЖД.
Эвакуация пострадавших продолжается. На место вылетел вертолет медицины катастроф. Также тепловоз отвезет целые вагоны до рабочей контактной сети и даст в них тепло.
«Запустили горячую линию по номеру 122. По вопросам аварии пассажирского поезда Мурманск — Санкт-Петербург, надо будет нажать кнопку „1“», — сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Медики будут сопровождать поезд № 11 Мурманск — Санкт-Петербург. Он должен в ближайшее время продолжить движение по маршруту.
«Сотрудники учреждений здравоохранения компании проведут повагонный осмотр пассажиров, при необходимости окажут медицинскую помощь», — заявили в РЖД.
Пострадал один подросток, об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Следим за ЧП с поездом № 11 Мурманск — Санкт-Петербург… У ребёнка черепно-мозговая травма, переломы», — написала она в своем телеграм-канале.
Всего с рельсов сошли четыре вагона в хвостовой части пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, уточняет РЖД.
Пассажиров из сошедших вагонов обещают перевести на свободные места в исправные вагоны в головной части поезда. «В ближайшее время состав продолжит движение по маршруту», — обещают в РЖД.
Среди пострадавших уже четыре человека находятся в тяжелом состоянии, передает РЖД. Один из них — проводник. Им оказывается медицинская помощь.
Еще один человек зажат внутри вагона, сейчас ведутся спасательные работы.
Количество пострадавших увеличилось до 14 человек, сообщает МЧС РФ. По данным «Фонтанки», трое находятся в тяжелом состоянии и еще семь — в средней степени тяжести. Остальные, вероятно, получили легкие повреждения.
«Работает оперативный штаб по аварии поезда. Готовится к вылету вертолет территориального центра медицины катастроф. Выехали автобусы для эвакуации пассажиров. Места для размещения людей готовы.
Пострадавшие есть. Спасатели и медработники всем оказывают помощь. Скорая начала эвакуацию пострадавших в Кандалакшскую ЦРБ», — написал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале.
По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса к месту столкновения двух поездов едет глава Кандалакшского района. Идет работа по подготовке мест для размещения пассажиров поезда, который направлялся в Петербург.
Всего к месту происшествия направили семь бригад скорой помощи. В настоящее время формируются дополнительные бригады.
По данным «Фонтанки», из восьми пострадавших одна женщина находится в тяжелом состоянии.
Обстановка на месте столкновения поездов в Мурманской области.
Мама пассажирки одного из вагонов передала нам видео обстановки в поезде. К своему вагону девушка не дошла, вышла раньше.
«Фонтанка» связалась с родственницей пассажиров пострадавшего поезда. По словам нашей собеседницы, вагон, в котором ехали ее дети, повредился при столкновении, дверей нет. Сейчас ее дочь стоит на морозе. Пассажирам пока что не предоставляют информацию о произошедшем.