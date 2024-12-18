Пассажирский поезд столкнулся с грузовым по пути в Петербург. Есть пострадавшие

Мама пассажирки одного из вагонов передала нам видео обстановки в поезде. К своему вагону девушка не дошла, вышла раньше.

«Фонтанка» связалась с родственницей пассажиров пострадавшего поезда. По словам нашей собеседницы, вагон, в котором ехали ее дети, повредился при столкновении, дверей нет. Сейчас ее дочь стоит на морозе. Пассажирам пока что не предоставляют информацию о произошедшем.