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Власть Боевые действия В Генштабе ВС РФ рассказали, почему сирийские военные не дали отпор оппозиции

В Генштабе ВС РФ рассказали, почему сирийские военные не дали отпор оппозиции

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31 комментарий

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о фактическом разрушении государственности в Сирии. По его словам, армия не смогла дать отпор оппозиции из-за упадка, который был вызван санкциями США и их союзников.

Герасимов напомнил, что оппозиция перешла в наступление из Идлибской зоны деэскалации 27 ноября, в результате чего правительственные войска оказались не в состоянии оказать должное сопротивление. По мнению военачальника, это связано с тем, что сирийская армия не имеет возможности регулярно проводить боевую подготовку, а также из-за низкого морально-психологического состояния военнослужащих. Так произошло из-за затяжного экономического кризиса, вызванного жесткими санкциями со стороны США и их союзников.

Россия, в свою очередь, предпринимала усилия для мирного урегулирования конфликта в Сирии в рамках «Астанинского формата», однако эти инициативы не нашли поддержки со стороны США и Великобритании.

На сегодняшний день ситуация в регионе остается сложной, особенно в контексте палестино-израильского конфликта, а также в Ливане и Йемене, заключил Валерий Герасимов.

Утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию и уехал в неизвестном направлении, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. В стране начался «транзит власти». В Сирии расположены две российские военные базы — авиационная Хмеймим в городе Джабла и база в портовом городе Тартусе (160 километров к северо-западу от Дамаска).

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Комментарии
31
Slava_Rossii2
5 часов
У нас тоже "затяжной экономический кризис, вызванный жесткими санкциями со стороны США и их союзников". Нам теперь ждать подобного?
Klaustrofobik
4 часа
"Армия Сирии не смогла дать отпор оппозиции из-за упадка, который был вызван санкциями США и их союзников." - Браво.
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