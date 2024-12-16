ЕС обсудит вопрос о российских базах в Сирии с новым руководством страны

Избавление от российских военных баз Хмеймим в городе Джабла и в портовом городе Тартусе может стать одним из условий для начала диалога Евросоюза с новым руководством Сирии. Такое заявление сделала 16 декабря глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас.

«Это база, где ведут деятельность в отношении Африки и южных соседей. Это вызывает обеспокоенность и в отношении европейской безопасности. Мы поднимем этот вопрос», сказала Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

По ее словам, необходимость «избавления Сирии от российского влияния» поддерживают многие министры Евросоюза. Нидерландский министр Каспар Вельдкамп высказался прямо: «Относительно российских военных баз в Сирии, мы хотим, чтобы Россия ушла».

Каллас сообщила, что Брюссель уже направил в Дамаск высокопоставленного дипломата ЕС, задачей которого будет налаживание контактов с сирийским временным правительством.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, окончательного решения по российским военным базам в Сирии пока нет. «Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране», сказал представитель Кремля.

Между тем, МИД России сегодня выпустил заявление в связи с ситуацией в Сирии, в котором выразил уверенность в том, что «отношения дружбы и взаимного уважения, сложившиеся между народами наших стран за предшествующие десятилетия, будут и впредь конструктивно развиваться».

Две главные российские военные базы: авиационная Хмеймим в городе Джабла и база в портовом городе Тартусе (160 километров к северо-западу от Дамаска) — расположены в провинциях Латакия и Тартус. Недавно сообщалось, что Россия близка к соглашению с сирийской оппозицией о сохранении обеих военных баз, хотя ситуация всё еще может измениться на фоне нестабильности в Сирии.