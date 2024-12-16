Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

зап.

 735мм 89%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Сколько стоит убрать снег
Чем угощает Псков
Курсы ЖКХ для чайников
Кто кормит наших зверей
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Проезд дорожает
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Давайте жить дружно: МИД России выпустил заявление в связи с ситуацией в Сирии

Давайте жить дружно: МИД России выпустил заявление в связи с ситуацией в Сирии

2 148
30 комментариев

Министерство иностранных дел России 16 декабря выпустило заявление в связи с ситуацией в Сирии. Текст опубликован на сайте дипломатического ведомства.

«В Москве внимательно следят за развитием обстановки после перехода большей части территории Сирийской Арабской Республики под контроль альянса вооруженных группировок под руководством Командования военных операций во главе с Ахмадом Шараа», — говорится в заявлении.

Ахмад аш-Шараа — настоящее имя Абу Мухаммеда аль-Джулани, главы исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ). После свержения президента Башара Асада Шараа называют лидером сирийских властей.

В МИДе отметили намерение новых властей способствовать налаживанию функционирования госаппарата и поддержанию порядка и безопасности и сослались на заявление Шараа о необходимости быстро уйти от «инструментов мятежа» и начать строить государство, основанное на верховенстве права, с учетом интересов всех групп сирийского общества и с учетом ошибок прошлого.

«Путь к устойчивой нормализации ситуации в Сирии лежит через запуск инклюзивного межсирийского диалога, нацеленного на достижение национального согласия», — говорится в послании МИД России.

Дипломатическое ведомство акцентировало тот факт, что на территории Сирии живут вместе мусульмане и христиане, а Дамаск — резиденция православного Патриарха Антиохийского и Всея Востока Иоанна Х, главы Антиохийской церкви, поддерживающей сестринское общение с РПЦ.

«Для России важно, чтобы будущее Сирии определяли сами сирийцы. Убеждены в том, что отношения дружбы и взаимного уважения, сложившиеся между народами наших стран за предшествующие десятилетия, будут и впредь конструктивно развиваться», —сказано в тексте.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что «недопустимо позволять террористическим группировкам устанавливать в Сирии контроль над территориями», а «Хайат Тахрир аш-Шам» нельзя позволить «править» даже в Идлибе (провинция Идлиб — последний регион Сирии, который до недавнего времени находился под контролем джихадистов и оппозиционных повстанцев), и она должна быть изгнана оттуда.

Ранее сегодня во время своей первой масштабной пресс-конференции после победы на выборах Дональд Трамп обвинил Турцию в организации госпереворота в Сирии.

* Признана террористической и запрещена в России.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Ахмад аш-Шараа Сирия МИД РФ Абу Мухаммед аль-Джулани
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY18
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
Игорь Протасов
1 час
Сил воевать на два фронта нет, поэтому запели: "Ребята, давайте жить дружно!" :-)
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
можно более кратко было - утёрлись)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Новости компаний
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
ТОП 5
Новости компаний
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35