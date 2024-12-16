Давайте жить дружно: МИД России выпустил заявление в связи с ситуацией в Сирии

Министерство иностранных дел России 16 декабря выпустило заявление в связи с ситуацией в Сирии. Текст опубликован на сайте дипломатического ведомства.

«В Москве внимательно следят за развитием обстановки после перехода большей части территории Сирийской Арабской Республики под контроль альянса вооруженных группировок под руководством Командования военных операций во главе с Ахмадом Шараа», — говорится в заявлении.

Ахмад аш-Шараа — настоящее имя Абу Мухаммеда аль-Джулани, главы исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ). После свержения президента Башара Асада Шараа называют лидером сирийских властей.

В МИДе отметили намерение новых властей способствовать налаживанию функционирования госаппарата и поддержанию порядка и безопасности и сослались на заявление Шараа о необходимости быстро уйти от «инструментов мятежа» и начать строить государство, основанное на верховенстве права, с учетом интересов всех групп сирийского общества и с учетом ошибок прошлого.

«Путь к устойчивой нормализации ситуации в Сирии лежит через запуск инклюзивного межсирийского диалога, нацеленного на достижение национального согласия», — говорится в послании МИД России.

Дипломатическое ведомство акцентировало тот факт, что на территории Сирии живут вместе мусульмане и христиане, а Дамаск — резиденция православного Патриарха Антиохийского и Всея Востока Иоанна Х, главы Антиохийской церкви, поддерживающей сестринское общение с РПЦ.

«Для России важно, чтобы будущее Сирии определяли сами сирийцы. Убеждены в том, что отношения дружбы и взаимного уважения, сложившиеся между народами наших стран за предшествующие десятилетия, будут и впредь конструктивно развиваться», —сказано в тексте.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что «недопустимо позволять террористическим группировкам устанавливать в Сирии контроль над территориями», а «Хайат Тахрир аш-Шам» нельзя позволить «править» даже в Идлибе (провинция Идлиб — последний регион Сирии, который до недавнего времени находился под контролем джихадистов и оппозиционных повстанцев), и она должна быть изгнана оттуда.

Ранее сегодня во время своей первой масштабной пресс-конференции после победы на выборах Дональд Трамп обвинил Турцию в организации госпереворота в Сирии.

* Признана террористической и запрещена в России.