«Организаторы очевидны». Кремль — о гибели генерала Кириллова

Президент России Владимир Путин выражает свои соболезнования в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил 18 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Все глубоко соболезнуют, и президент глубоко соболезнует в этой связи», — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, администрации президента очевидны организаторы этого убийства. «Теракт есть теракт. Разумеется, мы знаем, кто является заказчиками этого теракта», — заявил Дмитрий Песков, уточнив, что «мы боремся с этими заказчиками». Представитель Кремля добавил, что эта ситуация подтверждает, что Киев «не гнушается террористическими методами».

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. The New York Times со ссылкой на представителя украинской спецслужбы написала, что ответственность за убийства взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ). «Коммерсантъ» утром 18 декабря сообщил, что появились первые двое подозреваемых, они задержаны.

В среду утром стало известно, что подозреваемый — гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На видео он признался, что приехал в столицу по заданию спецслужб Украины, приобрел самокат, через несколько месяцев получил элементы бомбы. Утром 17 декабря он приехал к дому генерала и, когда тот выходил из подъезда, «нажал кнопку». Представитель МВД Ирина Волк уточнила, что мужчину нашли в деревне Черное Балашихинского района Московской области и передали следственным органам.