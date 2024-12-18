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Происшествия «Дым из-под ног и одежда в пепле». Пассажир рассказал, что происходило в автобусе перед пожаром на Ленинском

«Дым из-под ног и одежда в пепле». Пассажир рассказал, что происходило в автобусе перед пожаром на Ленинском

11 878
43 комментария

Источник:

Пожару в лазурном автобусе № 226 на Ленинском проспекте предшествовали громкий хлопок и сильное задымление. Выбежавшим на улицу пассажирам пришлось буквально отряхиваться от пепла, рассказал читатель «Фонтанки» Николай.

Молодой человек ехал в хвосте, когда услышал хлопок. Из-под ног пассажиров, находящихся в задней части автобуса, пошел дым. «В салоне все места были заняты, еще человек шесть ехали стоя. Водитель сразу открыл все двери, мы пулей все выбежали на улицу. Вышел, оглядываюсь, а там уже пламя видно. Одежда в пепле оказалась», — рассказал наш собеседник.

С его слов, водитель быстро осмотрел опустевший салон и принялся тушить автобус. На помощь ему пришел еще один водитель. «Но это особо не помогало, огонь был сильный. После еще хлопки были, думаю, это колеса лопались», — добавил Николай.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Оказавшимся на улице пассажирам пришлось пересаживаться на резервный транспорт.

Пожар в автобусе № 226, следовавшем по Ленинскому проспекту в Кировском районе, начался около 10 часов утра. К моменту прибытия экстренных служб огонь полностью охватил транспортное средство, столб черного дыма был виден из соседних районов. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто», водитель действовал по инструкции: высадил пассажиров, убедился, что все находятся на безопасном расстоянии, вызвал службы и приступил к тушению. Самостоятельно ликвидировать возгорание не удалось. Обошлось без пострадавших. Причины появления огня предстоит выяснить. Контактная сеть на Ленинском у проспекта Народного Ополчения оказалась повреждена, в связи с чем пять маршрутов троллейбусов временно изменили трассу. Движение троллейбусов № 29, 35, 44, 45 отведено с 9:52 до окончания работ.

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Комментарии
43
Litl_m
6 часов
А представьте, что будет, когда однажды замкнет проводку и двери не откроются?
276321875
6 часов
Таракан говорил, что автобусы горят только в Питере. А это из-за плохих механиков. Говорит, что перед каждым выездом автобуса на линию, надо болтик подзатянуть, гаечку подкрутить.
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