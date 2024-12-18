«Можете добивать Аню, вам не привыкать». Лера Кудрявцева заступилась за Седокову из-за нападок после гибели Яниса Тиммы

Телеведущую Леру Кудрявцеву шокировали комментарии, которые летят в адрес певицы Анны Седоковой после смерти её бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Своими мыслями посреди ночи она поделилась в Telegram-канале.

«Яниса не вернуть — это был его выбор. Да, трагедия, но, ***, это его выбор! Вы можете добивать Аню, ***, вам не привыкать. Вы хоть на миг можете (не можете) представить жизнь публичных людей? Вы, правда, думаете, что ваши комментарии не ранят?» — написала Лера Кудрявцева.

Накануне утром стало известно, что латвийский баскетболист Янис Тимма скончался. Перед смертью он опубликовал пост в соцсетях, в котором содержались даты «02.07.92 — 16.12.24», где, предположительно, 2 июля — день рождения самого Яниса, а 16 декабря — день рождения Анны Седоковой и день смерти Тиммы. На артистку обрушилась волна хейта, в итоге к вечеру ее пришлось госпитализировать по настоянию невролога.