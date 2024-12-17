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Общество «В каком аду я жила в последние годы». Седокова попросила подписчиков не писать гадости

«В каком аду я жила в последние годы». Седокова попросила подписчиков не писать гадости

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Анна Седокова призвала подписчиков не писать гадости в соцсетях, чтобы оградить детей от определенной информации. Об этом певица попросила в своих соцсетях во вторник, 17 декабря, после новости о смерти бывшего мужа.

«Я сейчас вас очень сильно прошу, пожалуйста. У меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком аду я жила в последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации», — сказала певица.

Напомним, по предварительным данным, тело бывшего мужа Анны Седоковой, 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, нашли ночью 17 декабря на первом этаже жилого дома на улице Макеева. Предполагается, что спортсмен покончил с собой. Происшествие совпало с днем рождения певицы, который она отмечала 16 декабря.

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