Бывший муж Анны Седоковой и экс-баскетболист «Зенита» Янис Тимма найден мертвым в Москве

В центре Москвы обнаружено тело бывшего супруга Анны Седоковой, 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, сообщают РИА Новости и КП . Происшествие совпало с днем рождения певицы, который она отмечала 16 декабря. Рядом лежал телефон с просьбой позвонить певице, пишет Starhit .

Тело Тиммы, по данным Baza , нашли ночью 17 декабря на первом этаже жилого дома на улице Макеева. По предварительной версии, спортсмен покончил с собой.

За несколько часов до трагедии Тимма опубликовал в социальной сети сториз, в котором поздравил Анну с днём рождения.

Седокова и Тимма состояли в браке около четырёх лет, но в октябре этого года певица подала на развод. 9 декабря их брак был официально расторгнут. Перед смертью баскетболист неоднократно заявлял о своём намерении пойти на крайние меры, если отношения с Седоковой не удастся восстановить.

«Несмотря на это, они поддерживали общение после расставания, автор песен даже приходила на его игру вместе с сыном, чтобы поддержать», — отмечает Starhit.

Янис Тимма играл за петербургский баскетбольный клуб «Зенит» с 2015 по 2017 год. Также он выступал за «Химки», латвийские «АСК Рига», «Лиепаяс Лаувас», «Вентспилс» и ВЭФ, испанскую «Басконию» и греческий «Олимпиакос». В 2013 году Тимму во втором раунде драфта выбрал «Мемфис Гриззлис». С 2013 года играл за сборную Латвии. В феврале 2024 года стало известно, что Янис Тимма стал игроком испанского баскетбольного клуба «Обрадойро».