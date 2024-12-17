Врачи настояли на госпитализации Седоковой из-за смерти бывшего мужа

Певица Анна Седокова была госпитализирована после известий о гибели ее бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Как пишет ТАСС 17 декабря, в больницу ее доставили по настоянию невролога.

Исполнительница сейчас в состоянии аффекта, ей нужно быть под присмотром врачей, рассказали ТАСС.

О гибели Тиммы стало известно сегодня вечером. Перед смертью он опубликовал пост в соцсети, в котором содержались даты, «02.07.92 — 16.12.24», где, предположительно, 2 июля — день рождения самого Яниса, а 16 декабря — день рождения Анны Седоковой и день смерти Тиммы.