Врачи настояли на госпитализации Седоковой из-за смерти бывшего мужа

Певица Анна Седокова была госпитализирована после известий о гибели ее бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Как пишет ТАСС 17 декабря, в больницу ее доставили по настоянию невролога.
Исполнительница сейчас в состоянии аффекта, ей нужно быть под присмотром врачей, рассказали ТАСС.
О гибели Тиммы стало известно сегодня вечером. Перед смертью он опубликовал пост в соцсети, в котором содержались даты, «02.07.92 — 16.12.24», где, предположительно, 2 июля — день рождения самого Яниса, а 16 декабря — день рождения Анны Седоковой и день смерти Тиммы.
Седокова попросила фанатов и подписчиков не распространять информацию о смерти бывшего мужа, чтобы это не видел ребенок.
Тело Яниса Тиммы обнаружили 17 декабря в Москве в подъезде пятиэтажки.
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