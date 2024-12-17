«Вы не представляете, в каком я аду жила в последние годы». Анна Седокова отреагировала на гибель Тиммы

«Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. Но сейчас я очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду жила в последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, если вы можете, пожалуйста, ничего не шарьте. Пожалуйста, я очень прошу», — видео с таким комментарием она записала после известия о смерти бывшего супруга.