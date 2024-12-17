«Вы не представляете, в каком я аду жила в последние годы». Анна Седокова отреагировала на гибель Тиммы

Латвийский баскетболист и экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма трагически погиб в Москве, его тело нашли в подъезде пятиэтажки в центре столицы 17 декабря. Анна Седокова отреагировала на сообщения о его гибели в своих социальных сетях:
«Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. Но сейчас я очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду жила в последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, если вы можете, пожалуйста, ничего не шарьте. Пожалуйста, я очень прошу», — видео с таким комментарием она записала после известия о смерти бывшего супруга.
Перед гибелью Янис написал Анне комментарий под постом, опубликованным в запрещенной социальной сети. Там была только дата: «02.07.92 — 16.12.24», где, предположительно, 2 июля — день рождения самого Яниса, а 16 декабря — день рождения Анны Седоковой и день смерти Тиммы.
Анна и латвийский баскетболист были в браке с 2020-го, но развелись в 2024 году. В России Янис успел поиграть за «Зенит», «Химки» и УНИКС. Соболезнования близким Тиммы выразили многие, но были и те, кто высказался жестко. Так, некто с ником «Эдуард Сандлер» (имя профиля совпадает с именем президента «Динамо» из Владивостока) написал под постом о гибели Тиммы в чате телеграм-канала «Перехват»: «Слабый генетический вид». В ответ на возмущение пользователей он развил свою мысль.
Буквально накануне, в свой день рождения, Анна Седокова написала пост:
«Я просто соберусь с силами и просто сделаю всё возможное, чтобы я и близкие были самыми счастливыми».
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