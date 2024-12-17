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Политика В Госдепе прокомментировали причастность США к убийству генерала Кириллова

В Госдепе прокомментировали причастность США к убийству генерала Кириллова

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45 комментариев

США не причастны к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова в Москве и не знали заранее о взрыве. Об этом 17 декабря сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Во время брифинга для журналистов Миллер отказался дать оценку произошедшему с Кириловым и заявил: «Это не то, к чему мы причастны, очевидно».

Ранее источник AFP среди американских чиновников также заявил, что «Вашингтон не поддерживает и не помогает таким видам деятельности».

Между тем представитель МИД России Мария Захарова не поверила в заявленную непричастность Соединенных Штатов и заявила, что «доказательство налицо: Вашингтон ни разу не осудил ни одного совершенного киевским режимом теракта или спланированного убийства». В своем телеграм-канале она написала: «Сейчас ясно: есть и третья категория преступников — кто стимулировал, кто взращивал, кто молчаливо поощрял».

Утром 17 декабря поступила информация о смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По данным следствия, военачальник погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Причиной взрыва СК называет заложенное в самокат взрывное устройство. Reuters сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Что известно о теракте к данному часу, читайте в материале «Фонтанки».

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Игорь Кириллов Убийство Взрыв США Госдеп
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Комментарии
45
VKuser279092
1 час
Захарова, а когда в РФ ответят виновные в акте международного терроризма - сбитый МН-17?
282694747
1 час
Начинается истерика как с Седаковой
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