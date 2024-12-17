В Госдепе прокомментировали причастность США к убийству генерала Кириллова

США не причастны к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова в Москве и не знали заранее о взрыве. Об этом 17 декабря сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Во время брифинга для журналистов Миллер отказался дать оценку произошедшему с Кириловым и заявил: «Это не то, к чему мы причастны, очевидно».

Между тем представитель МИД России Мария Захарова не поверила в заявленную непричастность Соединенных Штатов и заявила, что «доказательство налицо: Вашингтон ни разу не осудил ни одного совершенного киевским режимом теракта или спланированного убийства». В своем телеграм-канале она написала: «Сейчас ясно: есть и третья категория преступников — кто стимулировал, кто взращивал, кто молчаливо поощрял».